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“Siempre sostuvo a sus alumnos”: dolor en las redes por la muerte de un conocido docente

Alumnos, colegas y familiares despiden al profesor Ariel Burgos, quien falleció luego de un complejo cuadro de salud.

Hoy 11:05
Ariel Burgos.

La comunidad educativa de Santiago del Estero llora la inesperada muerte de Ariel Burgos, un conocido docente que dejó profundas huellas en los distintos establecimientos por los cuales pasó.

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El profesor, quien también fue rector del Agrupamiento 86.123, se había enfermado tiempo atrás y no pudo sobreponerse al delicado cuadro.

La noticia del fallecimiento caló hondo en todos los que conocieron a Burgos, quien es despedido con sentidos mensajes en las redes sociales.

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