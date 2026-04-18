“Siempre sostuvo a sus alumnos”: dolor en las redes por la muerte de un conocido docente

Alumnos, colegas y familiares despiden al profesor Ariel Burgos, quien falleció luego de un complejo cuadro de salud.

Hoy 11:05

La comunidad educativa de Santiago del Estero llora la inesperada muerte de Ariel Burgos, un conocido docente que dejó profundas huellas en los distintos establecimientos por los cuales pasó.

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El profesor, quien también fue rector del Agrupamiento 86.123, se había enfermado tiempo atrás y no pudo sobreponerse al delicado cuadro.

La noticia del fallecimiento caló hondo en todos los que conocieron a Burgos, quien es despedido con sentidos mensajes en las redes sociales.