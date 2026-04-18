Megaoperativo vial en La Banda y Villa Atamisqui: 48 infracciones, motos secuestradas y demorados tras incidentes

La Policía desplegó controles en rutas y accesos estratégicos. Detectaron maniobras peligrosas, alcoholemia positiva y resistencia a la autoridad. En total, secuestraron 21 rodados y labraron decenas de actas.

Hoy 21:40

En una serie de procedimientos realizados durante las últimas horas, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 20 y de la Dirección General de Seguridad Vial llevaron adelante importantes controles en La Banda y Villa Atamisqui, con un saldo de 48 infracciones, 21 motocicletas secuestradas y varios demorados.

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En La Banda, personal policial interceptó sobre Ruta Nacional 34 a un numeroso grupo de motociclistas que realizaban maniobras peligrosas en la vía pública. Al advertir la presencia de los uniformados, varios intentaron escapar, lo que generó incidentes en el lugar.

Como resultado del procedimiento, tres hombres mayores de edad fueron demorados por atentado y resistencia a la autoridad. Además, se procedió al secuestro de nueve motocicletas, entre ellas una Motomel S2 de 150 cc y dos Motomel Blitz de 110 cc, junto con el labrado de 18 actas de infracción.

De manera simultánea, en Villa Atamisqui, la Policía montó un amplio dispositivo preventivo en cinco puestos estratégicos, ubicados sobre las rutas provinciales 159, 160 y 98.

En esa ciudad, el operativo finalizó con el secuestro preventivo de 12 motocicletas y la confección de 29 infracciones por distintas faltas a la normativa vigente. También se detectó a un conductor con resultado positivo en el test de alcoholemia.

Todos los rodados retenidos fueron trasladados a dependencias policiales correspondientes, mientras que en el caso de La Banda, la fiscalía interviniente dispuso que los demorados quedaran alojados en sede policial mientras avanzan las actuaciones judiciales.