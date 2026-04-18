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Quimsa se aseguró el número uno de la fase regular con un triunfazo en Córdoba

La Fusión venció por 110-102 en suplementario a Independiente de Oliva para terminar en lo más alto de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 23:48

Ruesga y Meyinsse encabezaron un inicio altamente efectivo para la visita, Rolfi y Tábarez fueron los únicos en sumar para Independiente en los primeros minutos. Los ingresos de Freeman y Johnson pusieron el 25/13 para Quimsa.

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En duelo siguió con un Barrionuevo desequilibrando y la mano caliente de Fernández para que los de Oliva se adueñen del primer tiempo 44/37.

En el tercero los dirigidos por Victoriano descontaron mediante Orresta y Freeman, el dueño de casa arriba solamente 65 a 63.

Una nueva racha de Barrionuevo aumentó el score para Independiente, la Fusión buscó con triples de Robinson y Johnson en su último intento, pero parecía que el conjunto cordobés lo cerraba con Rolfi a distancia hasta que Johnson mandó a suplementario con el 93 iguales. 

En el tiempo extra los santiagueños estuvieron mejor con bombas de Figueredo y el aporte de Lema para llevarse la victoria 110/102 y quedarse con el primer puesto de la fase regular. Robinson y Johnson anotaron 17 cada uno y Meyinsse 16, del otro lado 15 para Fernández, Filippetti y Barrionuevo.

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