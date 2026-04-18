Trasladaron a San Juan a la víctima de trata rescatada en La Banda

La persona víctima de trata rescatada días atrás en La Banda fue trasladada a San Juan en el marco de un operativo articulado entre distintos organismos, con el objetivo de garantizar su protección y la restitución de sus derechos.

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La intervención se inició a partir de una denuncia realizada por un familiar ante la Justicia, lo que permitió activar un dispositivo conjunto coordinado por el Juzgado Federal. A partir de allí, equipos especializados avanzaron en el rescate y posterior asistencia integral de la víctima.

Desde el momento en que fue puesta a resguardo, un equipo interdisciplinario del Punto Focal Provincial brindó contención y acompañamiento, incluyendo evaluación médica, asistencia psicológica y alojamiento en un entorno seguro, priorizando su integridad física y emocional.

El traslado a su provincia de origen se realizó en cumplimiento del protocolo vigente, con acompañamiento profesional durante todo el trayecto y apoyo logístico del organismo provincial. Además, se coordinó con equipos de San Juan para asegurar la continuidad del proceso de recuperación y seguimiento.

Las autoridades destacaron que el operativo fue posible gracias al trabajo conjunto entre distintas jurisdicciones y áreas especializadas, en el marco de políticas públicas orientadas a la prevención, asistencia y erradicación del delito de trata de personas. Asimismo, subrayaron la importancia de la intervención temprana y la articulación institucional para resguardar la identidad y los derechos de las víctimas.