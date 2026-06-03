Un matemático que acertó tres campeones reveló quién ganará el Mundial 2026

Joachim Klement, reconocido por haber anticipado los títulos de Alemania, Francia y Argentina, sorprendió con su predicción para la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Hoy 16:45

Joachim Klement, el matemático alemán que ganó notoriedad por haber anticipado los campeones de las últimas tres ediciones del Mundial, volvió a hacer su pronóstico de cara a la cita de 2026 y sorprendió con su elegido para levantar la copa.

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El científico, que trabaja como asesor de inversiones en Alemania, ya había acertado los títulos de Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022. Ahora, según su modelo matemático, el próximo campeón del mundo será Países Bajos.

De acuerdo con su predicción, el seleccionado neerlandés vencería a España en semifinales y luego derrotaría a Portugal en la final del certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Países Bajos es la nación futbolística más fuerte entre las que nunca ganaron el torneo”, argumentó Klement al explicar su elección.

En el otro cruce de semifinales, siempre según el cálculo del matemático, Portugal eliminaría a Inglaterra, por lo que el podio del Mundial 2026 quedaría conformado íntegramente por selecciones europeas.

El único sudamericano que llegaría lejos sería Argentina. El equipo campeón del mundo alcanzaría los cuartos de final, pero caería ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Una de las grandes sorpresas del pronóstico es la temprana eliminación de Brasil, que quedaría afuera en dieciseisavos de final ante Japón. Para Klement, el seleccionado asiático atraviesa un momento ascendente.

“Japón está en racha. Derrotó a Alemania en el último Mundial, venció a Brasil por 3-2 en un amistoso en octubre de 2025 y le ganó a Inglaterra y Escocia en las últimas semanas”, justificó.

En otros cruces, el modelo proyecta que Ecuador caería frente a Senegal, Colombia ante Croacia y Uruguay contra Argentina en la misma instancia.

Cómo funciona el modelo matemático

Klement desarrolló un sistema propio que combina distintas variables para intentar explicar el rendimiento de una selección en una Copa del Mundo. Entre ellas aparecen el PIB per cápita, el tamaño de la población, la importancia del fútbol en cada sociedad, el ranking FIFA y hasta la temperatura promedio anual de cada país.

“Si un país es demasiado frío o demasiado caliente, resulta imposible jugar fútbol. La temperatura ideal es un promedio anual de 14 grados, como ocurre en el sur de Europa y en Sudamérica”, explicó en diálogo con la revista Der Spiegel.

El matemático también incluye el factor sede como una posible ventaja. Sin embargo, aclaró que sus cálculos no eliminan el peso del azar en una competencia tan cambiante como un Mundial.

“Usando todas esas variables, se puede explicar en un 55% el éxito de un país a lo largo de un Mundial. Pero un 45% tiene que ver con la suerte”, señaló.

Pese a su historial de aciertos, Klement insiste en que sus predicciones no deben tomarse como una certeza absoluta. “Es algo que no tiene nada de racional, es como jugar a la lotería. Siempre digo que si alguien apuesta con base en mi pronóstico sobre quién será el próximo campeón del mundo, se trata de alguien que no tiene remedio”, cerró con humor.