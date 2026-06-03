Monte Quemado suma una nueva oportunidad educativa con la carrera de Enfermería

Se concretó la firma del convenio que permitirá el dictado de la carrera de Enfermería en el Centro de Formación Superior y Oficios de Monte Quemado.

Hoy 16:38

El acuerdo fue rubricado por el intendente de Monte Quemado, Ing. Felipe Cisneros; la ministra de Salud de la Provincia, Lic. Natividad Nassif; y el presidente de Cruz Roja Argentina Filial Santiago del Estero, Dr. Alejandro Scarano.

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Durante el acto, el intendente Felipe Cisneros destacó que "este convenio representa una oportunidad histórica para nuestros jóvenes, que podrán formarse profesionalmente sin alejarse de su lugar de origen, fortaleciendo además el sistema de salud de toda la región. La carrera comenzará a dictarse desde el 2027".

Por su parte, la ministra Natividad Nassif expresó que "la formación de nuevos profesionales de Enfermería es una inversión estratégica para el presente y el futuro de la salud pública, garantizando más recursos humanos capacitados para atender las necesidades de la comunidad".

A su turno, el Dr. Alejandro Scarano señaló que “a 104 años de la creación de la carrera de Enfermería en Santiago del Estero, una de las pioneras de Sudamérica, la Cruz Roja realiza por primera vez una extensión áulica fuera de su sede central. Es un honor que Monte Quemado sea la primera ciudad de la provincia en contar con esta histórica extensión”.

También participaron del acto la directora del Interior del Ministerio de Salud, Dra. Graciela Alzogaray; la asesora legal, Dra. Myriam Jugo; el Director del Hospital de Monte Quemado Dr. José Gómez, autoridades municipales, concejales, representantes de instituciones educativas y público en general.

Tras la firma del convenio, las autoridades recorrieron las instalaciones del Centro de Formación Superior y Oficios, donde funcionará la carrera, y también visitaron el Hospital de Monte Quemado, ámbito donde los futuros estudiantes realizarán sus prácticas profesionalizantes.