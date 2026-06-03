Bullrich y Karina Milei se mostraron juntas en medio de los rumores de crisis en el oficialismo

La senadora compartió una foto junto a la secretaria general de la Presidencia luego de las tensiones generadas por el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli. El gesto fue interpretado como una señal de unidad dentro de La Libertad Avanza.

Hoy 16:33

Patricia Bullrich y Karina Milei protagonizaron una imagen que buscó transmitir cohesión dentro del oficialismo en medio de las especulaciones sobre una posible interna en La Libertad Avanza. La senadora compartió una fotografía junto a la secretaria general de la Presidencia tras los cruces generados por el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli y las versiones sobre su continuidad al frente del bloque libertario en el Senado.

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La propia Bullrich difundió la imagen en sus redes sociales y acompañó la publicación con un mensaje dirigido a despejar cualquier duda sobre su relación con el núcleo duro del Gobierno. “Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Milei”, escribió junto a una fotografía en la que ambas aparecen sonrientes.

Las versiones de una posible crisis interna surgieron luego de que la legisladora expresara su desacuerdo con la decisión del Ejecutivo de retirar el pliego de Michelli. Según trascendió, Bullrich consideró que la magistrada reunía las condiciones necesarias para ocupar el cargo y manifestó su rechazo a la medida impulsada por la Casa Rosada.

La controversia tomó mayor dimensión cuando comenzaron a circular versiones sobre una eventual renuncia de la senadora a la conducción del bloque oficialista en la Cámara alta. Aunque esas especulaciones ganaron fuerza durante los últimos días, desde el entorno presidencial buscaron relativizar el conflicto y sostuvieron que las diferencias forman parte del debate político habitual dentro del espacio.

El caso también tuvo repercusiones en el Senado, donde sectores de la oposición dialoguista cuestionaron el retiro del pliego y anticiparon que acompañarían la postura defendida por Bullrich. De esa manera, una discusión que comenzó puertas adentro del oficialismo terminó trasladándose al ámbito parlamentario.

En ese contexto, la reunión con Karina Milei fue interpretada como un gesto político para cerrar filas y exhibir unidad en uno de los momentos de mayor tensión interna que atravesó el oficialismo en las últimas semanas. La fotografía buscó transmitir una señal clara hacia adentro y hacia afuera del Gobierno: más allá de las diferencias surgidas por el caso Michelli, Bullrich continúa formando parte del armado político que respalda la gestión de Javier Milei.