Atacaron a piedrazos a policías que acudieron por una denuncia de violencia familiar en el Bº Huaico Hondo

Los efectivos habían llegado al lugar tras la activación de un botón antipánico. Mientras entrevistaban a la denunciante, un grupo de personas comenzó a arrojar piedras y botellas contra los móviles policiales.

Hoy 16:35

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en el barrio Huaico Hondo, cuando un procedimiento policial derivado de una denuncia por violencia intrafamiliar terminó con un ataque a piedrazos y botellazos contra efectivos y móviles de la fuerza.

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La intervención se inició luego de que se activara un botón antipánico en una vivienda del sector. Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de apellido Ovejero, quien manifestó haber mantenido una discusión con su hijo mayor de edad y haber recibido amenazas de su parte.

Mientras el personal policial recababa información sobre lo ocurrido y avanzaba con las actuaciones correspondientes, varios individuos provenientes de una zona conocida como "La Cantera" comenzaron a arrojar piedras y botellas de vidrio contra los patrulleros y los efectivos presentes.

Ante la agresión y con el objetivo de evitar que la situación escalara, los uniformados decidieron priorizar la seguridad de la denunciante, del personal actuante y de los recursos logísticos, retirándose momentáneamente del lugar.

De acuerdo con las fuentes consultadas, ninguna persona resultó lesionada durante el ataque, aunque el procedimiento debió interrumpirse debido al nivel de hostilidad registrado en la zona.

Posteriormente, la mujer formalizó la denuncia correspondiente en sede policial, mientras que la Fiscalía interviniente fue informada de lo sucedido y quedó a la espera de las actuaciones para determinar los pasos a seguir en la investigación.

Las autoridades trabajan ahora para identificar a las personas que participaron de la agresión contra el personal policial, en el marco de una causa que continúa en etapa investigativa.