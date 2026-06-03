Nediani recibió a integrantes de Compromiso Ciudadano para dialogar sobre el desarrollo de La Banda

El encuentro se realizó en el Salón de Acuerdos del Palacio Municipal y permitió intercambiar propuestas vinculadas al presente y futuro de la comunidad bandeña.

Hoy 16:38

El intendente de La Banda, Roger Elías Nediani, recibió a integrantes de la agrupación Compromiso Ciudadano por la Ciudad de La Banda en una reunión desarrollada en el Salón de Acuerdos del Palacio Municipal, donde se abordaron diferentes temas relacionados con el crecimiento y desarrollo de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el encuentro, los representantes de la organización, Dante Mocagatta y Daniel Alvarado, presentaron formalmente los objetivos de la agrupación y compartieron su visión sobre el trabajo político, social y comunitario que impulsan en distintos sectores de la ciudad.

Los integrantes de Compromiso Ciudadano destacaron su compromiso con la participación ciudadana, la inclusión y el fortalecimiento de los vínculos entre la comunidad y las instituciones, al tiempo que expusieron inquietudes y propuestas vinculadas a la realidad laboral y social de sus miembros.

Asimismo, se generó un espacio de intercambio de ideas orientadas a promover mejores condiciones de trabajo, fortalecer el compromiso comunitario y ampliar las oportunidades de participación activa de los vecinos en diferentes iniciativas de interés para la ciudad.

Por su parte, Nediani valoró la conformación de espacios de diálogo y construcción colectiva, subrayando la importancia de escuchar las distintas voces que integran la comunidad bandeña para avanzar en propuestas y acciones que contribuyan al bienestar de los ciudadanos.

El jefe comunal reafirmó además el compromiso de su gestión con el trabajo articulado junto a organizaciones sociales, políticas e instituciones intermedias, entendiendo que el diálogo permanente es una herramienta fundamental para impulsar el desarrollo local.

La reunión se desarrolló en un clima de cordialidad, respeto y cooperación, consolidando los canales de comunicación entre el municipio y los distintos actores de la comunidad, con el objetivo de seguir construyendo una ciudad más participativa e inclusiva.