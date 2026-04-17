No pudo ser para el Atlético de los argentinos: perdió por penales la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad

Tras igualar 2-2 durante 120 minutos, el Colchonero cayó en la definición desde los doce pasos por 4-3.

Hoy 19:33

Real Sociedad se consagró campeó de la Copa del Rey en una final inolvidable. Tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario y no sacarse diferencias en el alargue, venció 4-3 por penales al Atlético de Madrid y levantó su cuarto título en la competencia, el primero desde 2020.

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El gran héroe de la noche fue el arquero Unai Marrero, quien atajó dos penales en la definición y fue determinante para el festejo del equipo vasco. Del otro lado, el argentino Julián Álvarez tuvo la chance de darle vida al Colchonero, pero falló su remate.

Un partido cambiante

El encuentro comenzó de la peor manera para los dirigidos por Diego Simeone: a los 13 segundos, Ander Barrenetxea aprovechó una desatención y puso en ventaja a la Real Sociedad.

La reacción del Atlético no tardó en llegar y, a los 19 minutos, Ademola Lookman igualó con un potente remate desde la puerta del área. Sin embargo, antes del descanso, un penal cometido por Juan Musso sobre Goncalo Guedes le permitió a Mikel Oyarzabal poner el 2-1.

En el complemento, todo parecía encaminado para el equipo vasco, pero Julián Álvarez apareció a los 38 minutos con una gran jugada individual para marcar el 2-2 y forzar el alargue.

Marrero, el héroe

En el tiempo extra no hubo diferencias y la definición se trasladó a los penales. Allí, Marrero se agigantó: detuvo los remates de Alexander Sorloth y Julián Álvarez, sellando el 4-3 definitivo y desatando la locura de la Real Sociedad.

De esta manera, el conjunto vasco escribió una nueva página dorada en su historia, en una final cargada de emoción, tensión y dramatismo hasta el último segundo.

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