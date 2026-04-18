Tras las rejas por amenazar a su expareja y agredir a la hermana

Villa Balnearia. De acuerdo con fuentes policiales, el acusado fue identificado como Wilson David Jugo, de 36 años.

Hoy 08:16

Un sujeto fue aprehendido en la ciudad de Termas de Río Hondo, luego de protagonizar un violento episodio en el que amenazó a su expareja y agredió físicamente a la hermana de la mujer.

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El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en el barrio Villa Balnearia, donde intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 6 de la Mujer y la Familia.

De acuerdo con fuentes policiales, el acusado fue identificado como Wilson David Jugo, de 36 años, domiciliado en el mismo barrio.

Según consta en la denuncia de Yesica Tapia (35), el hombre se presentó en su vivienda en aparente estado de ebriedad y le exigió que le entregara a la hija que tienen en común. Ante la negativa, comenzó a insultarla y proferir amenazas.

En ese contexto, intervino la hermana de la denunciante, Anabell Paola Serrano (31), quien también resultó víctima de la agresión. Según su exposición, el acusado le propinó un golpe de puño en el cuello y posteriormente la agredió con un elemento contundente (palo), ocasionándole lesiones en uno de sus brazos.

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El examen médico constató que la mujer presentaba escoriaciones, consideradas lesiones leves.

Ante la situación, personal policial logró reducir al agresor, quien fue trasladado a sede policial.

Del hecho tomó intervención el fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, quien dispuso la recepción de ambas denuncias, su unificación en un mismo legajo judicial y que el acusado permanezca en calidad de aprehendido.

La causa quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, mientras continúan las actuaciones correspondientes.