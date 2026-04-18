En vivo: Quimsa visita a Independiente de Oliva con la mira puesta en asegurar el número uno

La Fusión juega desde las 21 en Córdoba en un duelo clave para sostener la cima de la Liga Nacional en la recta final de la fase regular.
Quimsa afrontará esta noche un nuevo desafío en la recta final de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet. Desde las 21, la Fusión visitará a Independiente de Oliva en la ciudad cordobesa, en un partido determinante pensando en el posicionamiento definitivo de cara a los playoffs. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO
Quimsa afrontará esta noche un nuevo desafío en la recta final de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet. Desde las 21, la Fusión visitará a Independiente de Oliva en la ciudad cordobesa, en un partido determinante pensando en el posicionamiento definitivo de cara a los playoffs.
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