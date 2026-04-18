Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 ABR 2026 | 26º
X
Somos Deporte

En vivo: Quimsa visita a Independiente de Oliva con la mira puesta en asegurar el número uno

La Fusión juega desde las 21 en Córdoba en un duelo clave para sostener la cima de la Liga Nacional en la recta final de la fase regular.

Hoy 22:04

Quimsa afrontará esta noche un nuevo desafío en la recta final de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet. Desde las 21, la Fusión visitará a Independiente de Oliva en la ciudad cordobesa, en un partido determinante pensando en el posicionamiento definitivo de cara a los playoffs.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Liga Nacional de Básquet Asociación Atlética Quimsa

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Comisionado municipal habría hecho desaparecer más de $ 100 millones con viviendas sociales "fantasmas"
  2. 2. “Siempre sostuvo a sus alumnos”: dolor en las redes por la muerte de un conocido docente
  3. 3. El tiempo para este sábado 18 de abril en Santiago del Estero: anuncian un sábado cálido y con cielo mayormente nublado
  4. 4. No pudo ser para el Atlético de los argentinos: perdió por penales la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad
  5. 5. Tras las rejas por amenazar a su expareja y agredir a la hermana
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT