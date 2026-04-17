Independiente consiguió un valioso triunfo ante Defensa y Justicia y se afianza en zona de clasificación

El Rojo lo dio vuelta y se impuso por 3-1 para festejar ante su gente.

Hoy 21:45

Independiente derrotó 3-1 a Defensa y Justicia en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en uno de los partidos más atractivos de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, y consiguió un triunfo clave pensando en la clasificación a los octavos de final.

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El encuentro comenzó con intensidad total. A los 8 minutos, el árbitro Sebastián Martínez Beligoy sancionó penal para la visita tras revisión del VAR por una mano de Kevin Lomónaco. Aaron Molinas ejecutó con precisión y puso el 1-0 para el Halcón.

La reacción del Rojo fue inmediata. Antes del cuarto de hora, Maximiliano Gutiérrez recibió una infracción dentro del área y el juez cobró otro penal. Gabriel Ávalos se hizo cargo de la ejecución y marcó el 1-1 con un remate bajo.

El equipo de Gustavo Quinteros mantuvo la presión y logró dar vuelta el resultado a los 28 minutos. Ávalos aguantó la pelota de espaldas y asistió a Maximiliano Gutiérrez, que definió al primer palo para el 2-1.

En el segundo tiempo, Independiente controló el partido y generó varias chances para ampliar la ventaja. Gutiérrez desperdició una situación clara y luego Ávalos estuvo cerca con un disparo que pasó junto al palo.

Sobre el cierre llegó la sentencia. Felipe Tempone desbordó, dejó atrás al arquero y asistió a Lautaro Millán, que empujó la pelota para decretar el 3-1 definitivo.

Con este triunfo, Independiente suma 21 puntos y se ubica quinto en la Zona A, fortaleciendo sus chances de avanzar a la próxima fase. Además, confirmó su levantada tras eliminar a Atenas de Río Cuarto por Copa Argentina, ganar el clásico ante Racing e igualar frente a Boca en La Bombonera.

Para Defensa y Justicia, en cambio, fue la tercera derrota consecutiva luego de un gran arranque de año. El equipo de Mariano Soso quedó comprometido en la pelea por ingresar entre los ocho mejores y deberá reaccionar en las últimas fechas.

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