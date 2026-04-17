Messi frotó la lámpara y marcó un doblete para darle el triunfo al Inter Miami

Tras la salida de Mascherano, Las Garzas se impusieron por 3-2 como visitantes ante Colorado Rapids con dos tantos de La Pulga.

Hoy 20:37

El Inter Miami volvió al triunfo en un partido electrizante. Le ganó 3-2 a Colorado Rapids por la MLS, en el debut de Guillermo Hoyos como director técnico tras la sorpresiva salida de Javier Mascherano.

La gran figura de la noche fue, una vez más, Lionel Messi, quien anotó un doblete y lideró la remontada en un encuentro que tuvo de todo.

El capitán abrió el marcador a los 18 minutos con un gol de penal, marcando el camino para su equipo. Antes del descanso, Germán Berterame amplió la ventaja y parecía encaminar una victoria tranquila.

Sin embargo, en el inicio del complemento, Colorado reaccionó en apenas cuatro minutos y llegó al empate con goles de Rafael Navarro y Darren Yapi, dejando el partido al rojo vivo.

Cuando el duelo estaba en su punto máximo de tensión, apareció otra vez Messi: recibió sobre la derecha del área, enganchó hacia su zurda y definió cruzado para sellar el 3-2 definitivo.

Un nuevo ciclo y un Messi imparable

El encuentro marcó el inicio de la era Hoyos tras la salida de Mascherano, quien dejó el cargo luego de 67 partidos, con un saldo positivo y el título de la MLS Cup conseguido la temporada pasada.

Con esta victoria, Inter Miami se ubica segundo en la Conferencia Este, mientras que Messi continúa en estado de gracia: es el máximo goleador del torneo con siete tantos en siete partidos.

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