El tiempo para este sábado 18 de abril en Santiago del Estero: anuncian un sábado cálido y con cielo mayormente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada estable para este 18 de abril, con cielo mayormente cubierto y temperaturas elevadas. Para mañana se esperan lluvias intensas y ráfagas de viento.

Hoy 01:43

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado 18 de abril una jornada cálida en Santiago del Estero, con una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 21, en un día marcado por el cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

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Si bien no se esperan fenómenos de relevancia para hoy, las condiciones comenzarán a desmejorar hacia las próximas horas, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones oficiales.

Domingo con tormentas fuertes y ráfagas

De acuerdo al pronóstico extendido, el domingo 19 de abril llegaría con un cambio importante del tiempo en la provincia. Se anuncian altas probabilidades de tormentas fuertes durante toda la jornada, acompañadas por fuertes ráfagas de viento durante la madrugada.

Ante este panorama, se aconseja asegurar objetos que puedan volarse, evitar circular durante tormentas intensas y mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN.

Tras el calor y la nubosidad de este sábado, Santiago del Estero se prepara para un cierre de fin de semana con inestabilidad y lluvias de variada intensidad.