Adorni encabezó la mesa política del Gobierno en medio de críticas internas por su declaración jurada

Tras presentar su declaración patrimonial, el jefe de Gabinete recibió el respaldo del oficialismo, aunque Patricia Bullrich habló de una “omisión ética” por los fondos no declarados.

Hoy 17:08

Tras anunciar este miércoles por la noche que presentó su declaración jurada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este jueves una reunión de la mesa política del Gobierno junto a Karina Milei.

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La intención del Ejecutivo fue ratificar la confianza en el ministro coordinador, en medio de un fuerte cuestionamiento de la oposición por su situación patrimonial y la investigación en su contra.

Sin embargo, las explicaciones públicas de Adorni no lograron aplacar del todo las críticas internas. En la previa del encuentro, Patricia Bullrich cuestionó al jefe de Gabinete por haber omitido declarar US$ 500 mil en sus declaraciones juradas anteriores.

“Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro gobierno tiene la moral como política de Estado”, afirmó la jefa del bloque oficialista en el Senado. Luego agregó: “Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”.

En ese contexto, la mesa política se reunió entre las 13.30 y las 15.50 en la Casa Rosada. Como es habitual, además de Adorni y Bullrich, se esperaba la presencia de Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem, Diego Santilli e Ignacio Devitt.

El ministro de Economía, Luis Caputo, debió ausentarse por un viaje por razones personales.

En el Ejecutivo buscan pasar de página rápidamente y enfocarse en los debates importantes que se vienen en el Congreso, con medidas consideradas clave para el resto del mandato del presidente Javier Milei.

Si bien se espera que el recinto esté prácticamente cerrado durante el Mundial, en el Gobierno analizan convocar a una sesión en Diputados el 24 de junio, con el objetivo de avanzar en la aprobación del denominado super-RIGI.

En la previa de esa agenda legislativa, el lunes por la noche se realizó una cena “de camaradería” del bloque de La Libertad Avanza, encabezada por Karina Milei.

Aunque durante ese encuentro no se profundizó demasiado en la agenda parlamentaria, la reunión buscó cohesionar a la bancada oficialista y poner el foco en el trabajo político de cara a la reelección del Presidente.

La reunión de este jueves aparece así como un intento del Gobierno por mostrar orden interno y respaldo político, aunque las críticas por la declaración jurada de Adorni siguen generando tensión dentro y fuera del oficialismo.