El incendio de un departamento en un edificio de avenida Belgrano altera la calma de la madrugada santiagueña

Las llamas tomaron el octavo piso del edificio ubicado cerca de la intersección con Rivadavia. Trabaja personal de bomberos.

Hoy 06:51

Un voraz incendio consume al menos un departamento del octavo piso del edificio ubicado sobre avenida Belgrano casi Rivadavia en la capital santiagueña.

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Si bien se desconocen las causas que desencadenaron el foco ígneo, vecinos confirmaron a Diario Panorama que el fuego comenzó alrededor de las 5.20 de la madrugada y rápidamente tomaron el inmueble.

Un dotación de Bomberos arribó al lugar y trabaja para controlar las llamas. También ambulancias del Sease con personal de Salud asistiendo a algunos vecinos que debieron ser evacuados preventivamente.

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