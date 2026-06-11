Caso Mariana Ibáñez: revelan que Nahuel Ferreyra habría estado acompañado por tres jóvenes al momento del choque fatal

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el acusado por la muerte de la joven no habría viajado solo en la camioneta. La Justicia buscaría determinar quiénes eran los ocupantes y cuál habría sido su actuación tras el siniestro.

Hoy 09:19

La investigación por la muerte de Mariana Ibáñez, la joven de 26 años que perdió la vida tras ser atropellada sobre avenida Belgrano en Santiago del Estero, podría sumar un nuevo elemento de relevancia. Según revelaron fuentes cercanas a la causa, Nahuel Ferreyra no habría estado solo dentro de la camioneta al momento del choque, sino que habría viajado acompañado por otros tres jóvenes.

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El dato comenzó a circular en las últimas horas dentro del ámbito judicial y podría convertirse en un elemento relevante para el avance de la investigación. De acuerdo con las versiones conocidas hasta el momento, los ocupantes de la camioneta serían tres jóvenes, quienes habrían estado junto a Ferreyra cuando se produjo el siniestro que terminó con la vida de la empleada de farmacia.

Si bien hasta ahora no existirían imputaciones contra estas personas, fuentes consultadas señalaron que la Fiscalía podría profundizar distintas medidas para determinar cuál habría sido su participación antes, durante y después del hecho.

¿Podrían tener algún tipo de responsabilidad penal?

Ese es uno de los interrogantes que comenzó a instalarse en torno a la causa. Desde ámbitos judiciales indicaron que la investigación podría avanzar sobre las conductas que habrían mantenido los acompañantes una vez ocurrido el siniestro.

En ese contexto, los investigadores intentarían reconstruir con precisión qué ocurrió en los minutos posteriores al impacto, quiénes se encontraban dentro de la camioneta y cuál habría sido el accionar de cada uno de ellos.

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De surgir elementos que acreditaran alguna conducta relevante para la investigación, no se descartaría que la Justicia pudiera analizar eventuales responsabilidades penales que dependerían de las pruebas reunidas durante la instrucción.

Una causa que sigue sumando elementos

El caso generó una fuerte conmoción en Santiago del Estero luego de que Mariana Ibáñez perdiera la vida cuando se dirigía a cumplir con su jornada laboral.

Por el hecho, Nahuel Ferreyra continúa siendo investigado mientras avanzan distintas medidas ordenadas por la Fiscalía. En paralelo, la querella y los investigadores seguirían reuniendo testimonios, registros de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios que permitirían esclarecer completamente las circunstancias del siniestro.

Ahora, la aparición de este nuevo dato sobre la presunta presencia de otros ocupantes en la camioneta abre una nueva línea de análisis dentro de una causa que continúa generando repercusión y expectativa en torno a las decisiones que podrían adoptarse en las próximas semanas.