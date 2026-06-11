El jefe de Gabinete anunció que irá al Congreso en julio para presentar su informe de gestión

Adorni lo comunicó luego de encabezar una reunión de la mesa política del Gobierno, en medio de los cuestionamientos por su declaración jurada patrimonial.

Hoy 17:10

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que irá al Congreso en julio para brindar un informe de gestión. La comunicación fue realizada luego de encabezar una reunión de la mesa política del Gobierno en la Casa Rosada.

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El anuncio llegó minutos después de que se hiciera pública su declaración jurada 2025, en medio de la investigación que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito y de los cuestionamientos políticos por su situación patrimonial.

Tras informar este miércoles por la noche que había presentado su declaración jurada, Adorni encabezó este jueves una reunión de la mesa política junto a Karina Milei. La intención del Gobierno fue ratificar la confianza en el jefe de Gabinete, en medio de un fuerte cuestionamiento de la oposición.

Las críticas se intensificaron luego de la entrevista televisiva que brindó el funcionario, donde dio explicaciones sobre su patrimonio. Incluso, legisladores opositores reclamaron su renuncia.

Sin embargo, las explicaciones públicas de Adorni no lograron aplacar del todo las críticas internas. En la previa del encuentro, Patricia Bullrich cuestionó al ministro coordinador por haber omitido declarar US$ 500 mil en sus declaraciones juradas anteriores.

En ese contexto, la mesa política se reunió entre las 13.30 y las 15.50 en la Casa Rosada. Como es habitual, además de Adorni y Bullrich, se esperaba la presencia de Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem, Diego Santilli e Ignacio Devitt.

El ministro de Economía, Luis Caputo, debió ausentarse por un viaje por razones personales.

En el Ejecutivo buscan pasar de página rápidamente y concentrarse en los debates importantes que se vienen en el Congreso, con medidas que serán clave para el resto del mandato del presidente Javier Milei.

La presencia de Adorni en el Congreso en julio aparece, así, como un nuevo capítulo político en medio de la controversia por su declaración jurada y del intento del oficialismo por retomar la agenda de gestión.