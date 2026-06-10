México arrancó con todo y festejó ante Sudáfrica en el comienzo del Mundial

El seleccionado mexicano se impuso por 2-0 en el Estadio Azteca en el partido que puso en marcha la Copa del Mundo.

Hoy 18:13

México tuvo el debut esperado en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En el partido inaugural del certamen, el seleccionado dirigido por Javier Aguirre venció por 2-0 a Sudáfrica y comenzó con una victoria su camino en el Grupo A.

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El encuentro no dio lugar a sorpresas. El Tri golpeó temprano gracias a Julián Quiñones, quien aprovechó un grosero error defensivo de los sudafricanos para abrir el marcador y encaminar el triunfo del anfitrión.

Con la ventaja a su favor, México administró el trámite y encontró el segundo gol por intermedio de Raúl Jiménez, que selló el resultado y desató la celebración de los hinchas locales en el estreno mundialista.

El cierre del partido tuvo momentos de tensión por las expulsiones. México terminó con diez jugadores por la roja a César Montes, mientras que Sudáfrica finalizó con nueve futbolistas por las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane.

Con este resultado, el conjunto mexicano sumó sus primeros tres puntos en el certamen y dio un paso importante en su objetivo de avanzar de ronda.

Por la segunda fecha, México enfrentará a Corea del Sur el jueves 18 de junio, desde las 22, en el Estadio Akron de Guadalajara.

Por su parte, Sudáfrica buscará recuperarse ante República Checa, también el jueves 18, desde la 1, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.