La mayor renovación de camiones militares en 45 años: el Ejército Argentino compró 400 nuevos Unimog

El fabricante provee repuestos, asistencia técnica y disponibilidad de componentes necesarios para sostener la operatividad de los vehículos.

Hoy 18:53

El Ejército Argentino adjudicó la compra de 400 camiones tácticos Unimog U4000 por un monto cercano a los US$ 88 millones, dentro de un programa de renovación de su flota de transporte. La adquisición busca reemplazar vehículos con varias décadas de uso y ampliar la capacidad logística de distintas unidades distribuidas en el país. El plan oficial contempla una meta final de 1.000 unidades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El analista internacional, Andrei Serbin Pont explicó en Infobae Al Mediodía que la adjudicación constituye una de las mayores compras de camiones militares de las últimas décadas. En este sentido indicó que el proceso comenzó con una adquisición de 48 vehículos en septiembre de 2025, que luego recibió una ampliación de 16 unidades. Según precisó, el lote de 400 camiones representa una nueva etapa del proyecto de modernización.

Algunas unidades ya llegaron al país y los nuevos vehículos reemplazarán a los históricos Unimog 416 y 421 que el Ejército utilizó durante muchos años. Además, afirmó que el objetivo consiste en distribuir los nuevos camiones entre diferentes unidades militares para mejorar las capacidades de transporte en diversos tipos de terreno.

Te recomendamos: El Ejército busca helicópteros para reemplazar una flota de más de 50 años

Características de los nuevos Unimog

Serbin Pont definió al Unimog como un camión táctico con tracción 4x4 diseñado para operar en condiciones donde los vehículos convencionales encuentran limitaciones. Explicó que el Ejército necesita trasladar personal y materiales tanto por rutas pavimentadas como por caminos de tierra o sectores sin infraestructura vial.

En este sentido, el especialista sostuvo que la capacidad de circular sobre distintos tipos de superficie constituye una de las principales ventajas del modelo U4000. Asimismo, se destacan mejoras vinculadas con la planta motriz, la capacidad de carga y el desempeño en cruces de agua respecto de las generaciones anteriores.

Según explicó el analista, los nuevos vehículos conservan parte de la estética tradicional de los Unimog históricos, aunque incorporan tecnología y prestaciones adaptadas a las necesidades actuales de las fuerzas terrestres.

Un contrato que incluye soporte logístico

Este tipo de adquisiciones no contempla únicamente la compra de los camiones. Los contratos incluyen un sistema integral de soporte logístico para garantizar el mantenimiento de la flota durante varios años.

En ese sentido, Serbin Pont explicó que el fabricante provee repuestos, asistencia técnica y disponibilidad de componentes necesarios para sostener la operatividad de los vehículos. Según indicó, ese esquema permite asegurar una vida útil prolongada para la flota incorporada.

Al mismo tiempo, Serbin Pont señaló que el costo estimado de cada unidad oscila entre US$ 170.000 y US$ 200.000, aunque remarcó que el valor total incorpora servicios asociados al mantenimiento y abastecimiento de piezas.

La evaluación técnica antes de la adjudicación

Caba destacar que el Ejército realizó una evaluación técnica operacional en 2025 antes de definir la compra. Según detalló el analista, participaron modelos de distintos fabricantes internacionales.

Entre los vehículos evaluados mencionó al VLRA de Arquus, de Francia, al Renault Trucks 4x4 y al Tatra Force T815 de República Checa. Indicó que esas alternativas compitieron con el Unimog antes de la decisión final.

El especialista afirmó que las pruebas incluyeron distintos análisis sobre capacidades operativas y desempeño, aunque no brindó detalles adicionales sobre los resultados específicos de cada modelo.

Una de las compras más importantes desde la década de 1960

Esta adquisición dentro de una serie de grandes incorporaciones históricas de vehículos de transporte militar en Argentina. En 1963 se compraron 441 Mercedes 1113 y que en 1978 se incorporaron 1.200 Unimog 416 con producción nacional en González Catán.

En tanto, en 1981 el país adquirió más de 1.000 vehículos ligeros Mercedes-Benz 230 G para equipar al Ejército. En ese contexto, Serbin Pont consideró que la compra de los nuevos Unimog representa una de las operaciones de mayor volumen en los últimos 45 años.

El analista agregó que Argentina fue el primer país fuera de Alemania en producir Unimog y recordó que muchos de esos vehículos todavía permanecen en servicio después de más de cinco décadas.

Según explicó Serbin Pont, el plan de modernización no concluye con la incorporación de las 400 unidades recientemente adjudicadas. El proyecto prevé completar una flota cercana a los 1.000 camiones para reemplazar progresivamente los vehículos antiguos que aún opera el Ejército Argentino.