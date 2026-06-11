Exconcejal, investigado por vínculo con cargamento narco destinado a Santiago

La causa se expande con nuevas detenciones y apunta a una posible red con conexiones políticas y comerciales. La droga incautada estaba destinada al narcomenudeo en Tucumán y Santiago del Estero.

Hoy 06:40

La investigación por el secuestro de casi media tonelada de cocaína en el sur tucumano sumó un nuevo detenido y abre interrogantes sobre posibles conexiones políticas y comerciales detrás del millonario cargamento.

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Por orden del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, fue arrestado Rodrigo Chávez, de 47 años, un conocido comerciante de la ciudad de Famaillá. Chávez, propietario de una reconocida verdulería, también se desempeñó como referente de un sector peronista opositor al oficialismo municipal.

El caso se inició cuando efectivos de Gendarmería Nacional realizaban un control vehicular sobre la Ruta 157, a la altura de Río Seco. En ese procedimiento interceptaron una Toyota Hilux conducida por Marcos Martín Nacif, de 62 años. El vehículo pertenecía a Chávez.

Ante ciertas inconsistencias en la actitud del conductor, los gendarmes inspeccionaron la camioneta y hallaron 15 bultos ocultos bajo una lona, junto a bidones de combustible. En su interior se encontraron 449 paquetes compactos de cocaína, identificados con el sello de un delfín y envueltos en papel de color amarillo ocre. Nacif fue detenido en el lugar.

La fiscalía analiza ahora posibles vínculos entre el conductor y Jorge “Pelaín” Nassif, quien también se encuentra detenido, acusado de proveer droga a organizaciones dedicadas al narcomenudeo tanto en el sur de Tucumán como en Santiago del Estero.