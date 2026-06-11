Un joven creador de YouTube transforma un video en una exitosa película

Kane Parsons, conocido como Kane Pixels, ha logrado convertir su proyecto digital The Backrooms en una exitosa película que ha recaudado más de 118 millones de dólares a nivel mundial.

Hoy 19:01

Kane Parsons, un joven director, ha tomado un camino poco convencional para entrar en la industria del cine. Antes de su éxito con la película The Backrooms, era un creador de contenido en YouTube conocido como Kane Pixels.

Su proyecto más reconocido, The Backrooms, es una serie de terror digital que se inspira en pasillos vacíos, luces frías y espacios que parecen no tener salida. Este concepto se ha convertido en un fenómeno de internet que ha capturado la atención de millones.

Lo que comenzó como un video experimental ha evolucionado hacia una película que ha tenido un impacto mundial. En su primer fin de semana, la película generó aproximadamente 81 millones de dólares en Norteamérica y alcanzó un total de 118 millones de dólares a nivel global.

El presupuesto de producción, que se sitúa alrededor de 10 millones de dólares, es notablemente bajo en comparación con otros estrenos de Hollywood, lo que resalta el éxito del proyecto. Este caso es un ejemplo claro de cómo una idea innovadora puede triunfar en un mercado saturado.

El origen de The Backrooms se encuentra en la cultura digital, donde los usuarios comparten relatos de terror sobre espacios extraños. Parsons publicó en 2022 un corto que mostraba a un individuo atrapado en un espacio amarillo y silencioso, lo que resonó con la audiencia.

La producción no solo fue impulsada por su estética de grabación encontrada, sino también por la inclusión de actores reconocidos que elevaron la calidad del proyecto. Esto permitió que la película se posicionara en un lugar competitivo dentro del cine comercial.

El caso de Kane Parsons es representativo de una nueva era en la que internet no solo sirve como plataforma de lanzamiento, sino que también actúa como un trampolín para proyectos cinematográficos de gran escala, especialmente en géneros como el terror que permiten una mayor creatividad.