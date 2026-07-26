Murió Duilio Cabré, el hermano de Nicolás Cabré: el emotivo mensaje con el que lo despidió

El actor confirmó la triste noticia a través de sus redes sociales con una sentida carta dedicada a su hermano, de 47 años. Debido al duelo, fue suspendida la función de la obra que protagoniza en Buenos Aires.

26/07/2026

Nicolás Cabré atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su hermano, Duilio Cabré. El actor dio a conocer la noticia este domingo mediante una emotiva publicación en sus redes sociales, donde le dedicó un sentido mensaje de despedida.

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Junto a una fotografía en la que ambos aparecen sonriendo, Cabré expresó el profundo dolor que le provoca la pérdida de quien lo acompañó durante gran parte de su vida. En su texto, recordó los años compartidos, agradeció el vínculo que mantuvieron y aseguró que nunca dejará de extrañarlo.

"Fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar", escribió el actor en su despedida.

Hasta el momento no trascendieron las causas del fallecimiento de Duilio Cabré, quien tenía 47 años y siempre mantuvo un perfil muy bajo, alejado del mundo del espectáculo. Según había contado el propio Nicolás en distintas entrevistas, su hermano trabajaba como taxista, siguiendo el oficio que durante años desempeñó su padre, Norberto Cabré.

La noticia también tuvo repercusiones en la actividad profesional del actor, ya que la función prevista para este domingo de la obra Ni Media Palabra, que protagoniza junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez, fue suspendida debido al fallecimiento.

Los hermanos mantenían una relación muy cercana desde la infancia. En una entrevista realizada años atrás, Nicolás había contado que apenas los separaban un año y ocho meses de edad y que crecieron haciendo "absolutamente todo juntos". También había destacado el esfuerzo de Duilio para salir adelante en un contexto difícil para el sector del transporte.

La muerte de Duilio representa un nuevo golpe para la familia Cabré. En junio de 2025, el actor también había despedido a su madre, Cristina Birckenstaedt, quien falleció tras atravesar una enfermedad. Años antes, en 2016, había perdido a su padre, Norberto Cabré.

Con su mensaje, Nicolás Cabré rompió el habitual hermetismo con el que siempre protegió su vida familiar y recibió numerosas muestras de afecto y acompañamiento por parte de colegas, amigos y seguidores, que le expresaron sus condolencias en este difícil momento.