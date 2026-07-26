Las bombas de Arruabarrena tras el cachetazo: “No tuvimos ganas de ir a buscar el gol”

El entrenador de Boca fue contundente luego de la derrota 3-0 ante Deportivo Riestra y asumió la responsabilidad por el duro golpe en el debut del Torneo Clausura.

26/07/2026

Boca sufrió una dura derrota por 3-0 ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026, y Rodolfo Arruabarrena no ocultó su preocupación por el rendimiento del equipo. El entrenador fue muy autocrítico en la conferencia de prensa y dejó frases contundentes tras el primer traspié de su nuevo ciclo.

“Me dio la sensación de que se podrían haber jugado 60 minutos más y aún así no les íbamos a poder entrar nunca”, afirmó el técnico, visiblemente molesto por la falta de respuestas ofensivas de su equipo.

Arruabarrena fue todavía más contundente al analizar la actitud del Xeneize: “No inquietamos, no tuvimos ni las ganas ni el ímpetu de ir a buscar un gol, y eso es lo que más me preocupa”. A pesar de sus críticas, el entrenador no dudó en asumir la responsabilidad por la derrota. “Que quede claro que soy el culpable”, sostuvo.

El técnico dirigió apenas su tercer partido desde su regreso a Boca. Hasta el encuentro ante Riestra, había conseguido dos triunfos, ante Sarmiento y O'Higgins. Precisamente, el equipo volverá a enfrentar al conjunto chileno este jueves por la Copa Sudamericana, en un partido clave para intentar sostener la ventaja conseguida en la ida.

“Me preocupa que no sepamos levantarnos de esta derrota. Sería una estupidez no hacerlo y que nos haga más daño del que ya nos hizo”, expresó Arruabarrena, que intentó poner el foco en la necesidad de reaccionar rápidamente.

El entrenador también reconoció que Boca tuvo la pelota, pero aclaró que la posesión por sí sola no alcanza. “A mí me gusta tener la pelota para hacer daño, si no, no sirve”, explicó. Y agregó: “Somos Boca y tenemos que generar más”.

Por último, se refirió a la búsqueda de un centrodelantero tras la lesión de Adam Bareiro, aunque descartó que la ausencia de un nueve sea la explicación de la goleada. “La derrota no es solo por un nueve, fallamos en otras cuestiones ajenas a la presencia de un delantero”, aseguró.

“Es un golpe duro, seré sincero, pero entiendo que tenemos que mejorar y trabajar. Es la única manera de salir de este golpe: estar juntos y corregir cosas”, concluyó el entrenador de Boca, que ahora deberá preparar una rápida reacción en Chile.