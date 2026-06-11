Madre e hijo fueron rescatados tras intoxicarse con monóxido de carbono en Colonia Dora

Fueron encontrados en grave estado por familiares en una vivienda rural. Recibieron asistencia de emergencia y fueron derivados al Hospital Zonal de Añatuya.

Hoy 18:51

Un dramático episodio tuvo lugar en un paraje rural de Colonia Dora, donde una mujer y su hijo fueron hallados en grave estado por sus propios familiares tras sufrir una severa intoxicación por monóxido de carbono.

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El hecho ocurrió cuando familiares de las víctimas llegaron a una vivienda ubicada en una zona rural de la localidad para realizar una visita de rutina. Al ingresar al domicilio, se encontraron con un escenario alarmante: tanto la mujer como su hijo presentaban síntomas compatibles con una intoxicación avanzada.

De inmediato, los familiares advirtieron la gravedad de la situación y dieron aviso a los servicios de emergencia locales. La rápida intervención fue determinante para que ambas personas pudieran recibir asistencia antes de que el cuadro empeorara.

Ante la complejidad del caso, el personal sanitario que acudió al lugar realizó las primeras maniobras de estabilización. Luego, debido a la necesidad de una atención más especializada, se dispuso la derivación inmediata de los pacientes hacia el Hospital Zonal de Añatuya.

En el centro de salud, madre e hijo fueron recibidos por el médico de guardia, quien coordinó el protocolo de emergencia correspondiente para tratar la intoxicación por este gas silencioso y altamente peligroso.

El episodio volvió a poner en alerta sobre la importancia de extremar las medidas de prevención durante la época de bajas temperaturas. Las autoridades sanitarias recuerdan que el monóxido de carbono es un gas inodoro, invisible y muy peligroso, que se produce por la combustión incompleta de materiales como gas, leña, carbón o querosene.

Por este motivo, recomiendan mantener los ambientes ventilados, revisar periódicamente artefactos de calefacción y evitar el uso de braseros o elementos no seguros dentro de espacios cerrados.