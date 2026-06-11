De Ibiza al Mundial: así recibió Senesi el llamado de la Selección Argentina

El defensor fue convocado de urgencia por Lionel Scaloni para reemplazar a Leonardo Balerdi y la noticia lo encontró de vacaciones en España.

Hoy 18:01

Marcos Senesi vivió una semana inolvidable. Después de una temporada de alto nivel en la Premier League, de ser presentado como nuevo refuerzo de Tottenham y de encontrarse de vacaciones en Ibiza, el defensor recibió la noticia que esperaba: fue convocado por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

El central zurdo fue elegido para reemplazar al lesionado Leonardo Balerdi, quien debió ser desafectado por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. La confirmación llegó este jueves a través de la cuenta oficial de la Selección.

“El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026”, informó la Asociación del Fútbol Argentino.

El llamado lo encontró en la costa española, donde descansaba junto a su novia tras el cierre de la temporada europea. Sin embargo, Senesi nunca dejó de entrenarse. Lo hizo pensando en dos objetivos: estar listo ante una posible citación de último momento y llegar en condiciones al inicio de la pretemporada con Tottenham, prevista para el 10 de julio.

La convocatoria llegó en medio del mejor momento de su carrera. Senesi venía de completar una campaña de ensueño con Bournemouth, que finalizó sexto en la Premier League y consiguió una histórica clasificación a la Europa League.

El club inglés lo despidió con elogios al confirmar su salida. “Desde su llegada ha sido una figura clave en uno de los periodos más exitosos de la historia del club”, destacaron los Cherries.

Su despedida también tuvo un fuerte condimento emocional. En su último partido como local en el Dean Court, ante Manchester City, Bournemouth le preparó un video homenaje que conmovió hasta las lágrimas al defensor de 29 años. Al finalizar el encuentro, sus compañeros fueron a saludarlo y el público coreó su nombre.

Incluso Pep Guardiola, entrenador rival y uno de los técnicos más reconocidos del mundo, se acercó para abrazarlo y felicitarlo por la temporada realizada.

Durante sus cuatro temporadas en Bournemouth, Senesi acumuló 129 partidos y seis goles, consolidándose como uno de los referentes del plantel y una de las figuras del equipo.

Sus actuaciones despertaron el interés de varios clubes importantes de Europa, entre ellos Barcelona, aunque finalmente llegó libre a Tottenham, donde compartirá defensa con otro argentino: Cristian Romero, capitán del equipo inglés y también integrante de la Selección.

Ahora, Senesi tendrá la oportunidad de compartir zaga con el Cuti también en el Mundial. La Albiceleste debutará el próximo martes ante Argelia, desde las 22, por el Grupo J.

Luego, el equipo de Scaloni enfrentará a Austria, el lunes 22 a las 14, y cerrará la primera fase ante Jordania, el sábado 27 a las 23.

De quedar afuera de la lista inicial a recibir el llamado en Ibiza, Senesi pasó en pocos días de la expectativa a la emoción mundialista. Y lo hizo en el momento más alto de su carrera.