Chiqui Tapia dejó abierta la puerta para que Lionel Messi siga más allá del Mundial 2026

El presidente de la AFA se refirió al futuro del "10" y sorprendió con una frase que despertó ilusión entre los hinchas argentinos en la previa del debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.

Hoy 17:33

Las declaraciones de Claudio "Chiqui" Tapia sobre Lionel Messi no pasaron desapercibidas en la antesala del estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El máximo dirigente de la AFA se refirió al futuro del capitán y dejó una frase que rápidamente generó repercusión: “No sé si es el último”, expresó al ser consultado sobre la participación del rosarino en la máxima cita del fútbol.

Desde la consagración en el Mundial de Qatar 2022, la continuidad de Messi en la Albiceleste ha sido tema de debate constante. Si bien el propio delantero había manifestado cautela meses atrás, dejando en claro que solo seguiría si se sentía en plenitud física para aportar al equipo, las palabras de Tapia volvieron a alimentar la ilusión de los fanáticos.

Durante una entrevista con DSports, el presidente de la AFA pidió enfocarse en disfrutar del presente del astro argentino y evitar especulaciones sobre lo que ocurrirá después del torneo. “Ojalá que no sea el último, pero hay que disfrutarlo. Está muy contento”, afirmó el dirigente, destacando además la importancia que tiene el capitán dentro del grupo que conduce Lionel Scaloni.

Messi llega en buena forma al Mundial

Más allá de las incógnitas sobre su futuro, Lionel Messi arribó al Mundial tras superar una molestia muscular y dejó buenas sensaciones en el último amistoso ante Islandia. El capitán ingresó en el segundo tiempo, recibió una gran ovación del público y tuvo una participación determinante en el desarrollo del encuentro.

El rosarino provocó la jugada que terminó con una infracción sobre Lautaro Martínez dentro del área y luego se encargó de ejecutar el penal para marcar su gol número 117 con la Selección Argentina. Además, con 38 años, se convirtió en el futbolista de mayor edad en convertir con la camiseta albiceleste, reafirmando su vigencia en la élite del fútbol mundial.

El camino de Argentina en la Copa del Mundo

La Selección Argentina integra el Grupo J y tendrá su debut el próximo martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium. Luego se medirá ante Austria y buscará cerrar de la mejor manera la fase de grupos para avanzar a las instancias decisivas del certamen.

Mientras el nuevo formato del Mundial presenta más partidos y una fase eliminatoria más extensa, Tapia eligió la prudencia al analizar el recorrido del equipo. “Paso a paso. Un partido más”, señaló. Además, volvió a destacar la influencia de Messi dentro y fuera de la cancha: “Es fundamental para nuestra selección, nos da muchísimo”. Por ahora, el futuro del capitán sigue siendo una incógnita, aunque las palabras del presidente de la AFA dejaron abierta una puerta para seguir soñando con verlo vestir la camiseta argentina más allá de 2026.