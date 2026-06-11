Villarruel cruzó a Adorni y le exigió que vaya al Senado a dar su informe de gestión

La vicepresidenta cuestionó que el jefe de Gabinete no haya concurrido desde que asumió y convocó a Labor Parlamentaria para tratar el tema.

Hoy 17:54

Este jueves se produjo un nuevo cruce dentro del gobierno de Javier Milei, luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel le exigiera al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que concurra al Senado para brindar un informe de gestión.

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El pedido llegó después de que el propio Adorni anunciara que irá al Congreso en julio. “No lo hace desde que asumiera en noviembre del 25”, cuestionó Villarruel a través de sus redes sociales.

“El jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno. Esta obligación es al menos una vez al mes”, remarcó la vicepresidenta.

Además, Villarruel informó que envió un pedido formal para que Adorni asista al Senado y anticipó que convocó a Labor Parlamentaria para el próximo miércoles, con el objetivo de discutir este y otros temas.

No es la primera vez que la vicepresidenta apunta contra el jefe de Gabinete. Semanas atrás, también había cuestionado al funcionario por la falta de presentación de su declaración jurada y calificó como una “vergüenza” su situación patrimonial.

En ese momento, Villarruel puso en duda las explicaciones de Adorni sobre los más de US$ 500.000 que reconoció no haber declarado antes de ingresar a la función pública. “Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni”, había señalado.

En ese contexto, la también presidenta del Senado remarcó que ella solo responde por sus propias acciones y por su trabajo al frente de la Cámara alta, donde afirmó que su gestión permitió ahorrar $27 mil millones, en línea con el esfuerzo que el Gobierno le pide a la sociedad.

Minutos antes del nuevo cuestionamiento, Adorni había informado que irá al Congreso en julio para dar un informe de gestión. Lo comunicó luego de encabezar una reunión de la mesa política del Gobierno.

El anuncio llegó después de que se hiciera pública su declaración jurada 2025, en medio de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Tras informar este miércoles por la noche que había presentado su declaración jurada, Adorni encabezó este jueves una reunión de la mesa política junto a Karina Milei. La intención del Gobierno fue ratificar la confianza en el jefe de Gabinete, en medio de un fuerte cuestionamiento de la oposición.

Las críticas se intensificaron luego de la entrevista televisiva que brindó el funcionario, e incluso hubo pedidos de renuncia por parte de legisladores opositores.

Sin embargo, las explicaciones públicas de Adorni no lograron aplacar del todo las críticas internas. En la previa de la reunión de la mesa política, Patricia Bullrich también cuestionó al ministro coordinador por haber omitido declarar US$ 500.000 en sus declaraciones juradas anteriores.

El nuevo planteo de Villarruel vuelve a exponer las tensiones dentro del oficialismo y suma presión sobre Adorni, mientras el Gobierno intenta cerrar la controversia patrimonial y retomar la agenda legislativa.