Condena efectiva por apuñalamiento en Alderetes en 2025

Juan Carlos Graneros fue condenado a dos años de prisión efectiva por apuñalar a un hombre en Alderetes en 2025 durante una discusión en la vía pública.

Hoy 17:21

Juan Carlos Graneros, de 40 años, conocido como “Puya”, ha sido condenado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo tras reconocer su responsabilidad en un ataque ocurrido en diciembre de 2025. En este incidente, apuñaló a un hombre durante una discusión en la vía pública en la ciudad de Alderetes.

La víctima del ataque sufrió lesiones graves que requirieron una intervención quirúrgica de urgencia. La pena fue establecida como parte de un juicio abreviado que se llevó a cabo hoy entre la Unidad Fiscal Criminal II, bajo la dirección de Ernesto Salas López, el acusado y su defensa técnica, con la conformidad expresa de la víctima.

El auxiliar de fiscal Exequiel Filmann presentó el acuerdo alcanzado entre las partes, donde se determinó que Graneros era el autor material y penalmente responsable del delito de lesiones graves.

Durante la audiencia, Graneros, quien presenta dos antecedentes condenatorios, admitió su culpabilidad. En consecuencia, la jueza interviniente consideró admisible el acuerdo y ordenó el inmediato alojamiento de Graneros en un complejo del Servicio Penitenciario.

Según la acusación, el ataque ocurrió el 21 de diciembre de 2025, alrededor de las 6 de la mañana, en la última cuadra de calle Salta, en Alderetes. En ese momento, un hombre se encontraba con un amigo cuando Graneros y un individuo conocido como “Pipí” se acercaron.

Tras una acalorada discusión, Graneros se acercó a la víctima y le provocó una herida con un cuchillo de metal en la zona del abdomen. Debido a la gravedad de la lesión, la víctima debió ser sometida a una cirugía urgente y su tiempo de curación e incapacidad superó el mes.