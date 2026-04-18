Un bebé de dos meses sufrió una fractura de cráneo y quedó internado en Córdoba

Ingresó en la madrugada con traumatismo. Investigan si hubo un accidente u otra causa.

Hoy 21:58

Un bebé de dos meses fue internado durante la madrugada de este sábado en el Hospital Infantil de Córdoba, donde fue atendido por personal médico tras presentar lesiones de gravedad. El hecho tuvo lugar en el distrito siete, específicamente en la intersección de calle Góngora y Jujuy, según relató el comisario Gustavo Albornoz.

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La secuencia comenzó alrededor de la 1:45 de la mañana, momento en que los padres llevaron al menor para que fuera asistido por la guardia médica. Una vez en el nosocomio, los profesionales realizaron los estudios de rigor y, tras una evaluación que se extendió hasta la mañana, diagnosticaron traumatismo de cráneo y fractura de parietal en el niño.

El personal adicional de la Policía asignado al hospital notificó que el menor quedó bajo asistencia médica y en observación. La gravedad de las lesiones motivó la intervención inmediata de la Justicia, que ahora trabaja para establecer las circunstancias en que se produjeron los daños.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento fue entregado en sede judicial una vez que el diagnóstico fue confirmado cerca de las 8:00 de la mañana. Por el momento, las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar eventuales responsabilidades.