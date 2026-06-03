Buscan rastros de ADN y sangre en la casa del acusado por el femicidio de Agostina Vega

La Justicia de Córdoba realizó nuevos procedimientos en la vivienda de Claudio Barrelier y en el lugar donde fue lavado el automóvil que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente de 14 años.

Hoy 17:03

La investigación por el femicidio de la adolescente Agostina Vega continúa avanzando con una serie de medidas ordenadas por la Justicia de Córdoba. Este miércoles se llevaron a cabo dos operativos simultáneos considerados clave para el esclarecimiento del crimen: un peritaje en la vivienda de Claudio Barrelier y un allanamiento en el lugar donde fue lavado el automóvil que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima.

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En la casa ubicada sobre calle Juan del Campillo al 800, especialistas en rastros biológicos de la Policía Judicial realizaron una exhaustiva inspección en busca de manchas de sangre, restos biológicos y material genético que puedan aportar información sobre lo ocurrido.

Además, los investigadores dispusieron el secuestro de prendas de vestir de los ocupantes de la vivienda y desarrollaron otras tareas complementarias destinadas a reforzar las pruebas reunidas en el expediente.

Entre las medidas ordenadas figura también una planimetría forense del inmueble, una técnica que permite relevar las dimensiones y la distribución de los ambientes para reconstruir con precisión la escena del crimen.

Los fiscales intentan determinar la mecánica exacta de la muerte de la adolescente mediante el análisis de eventuales proyecciones de sangre y de cualquier evidencia genética que pueda encontrarse en el lugar. La principal hipótesis de la investigación sostiene que el asesinato ocurrió dentro de la vivienda de Barrelier, donde el acusado residía junto a su pareja y una hija de 11 años.

En paralelo, otro equipo de investigadores realizó un procedimiento en el domicilio donde fue lavado el Ford Ka perteneciente a la expareja del acusado, Soledad Andreani, vehículo que, según la pesquisa, habría sido utilizado para trasladar el cuerpo hasta un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde finalmente fue hallado.

La medida judicial incluyó el secuestro de esponjas, trapos y otros elementos de limpieza que podrían contener rastros de interés para la causa. Las cámaras de seguridad y distintos testimonios incorporados al expediente ubicarían al automóvil en las inmediaciones del lugar donde fue encontrado el cuerpo.

De acuerdo con el relato de un vecino que participó del lavado del vehículo, el automóvil fue llevado al lugar por el hijo de Andreani el martes 26 por la tarde. El hombre aseguró que el procedimiento se realizó como cualquier otro servicio habitual y señaló que el interior del vehículo no presentaba signos visibles que llamaran la atención.

Mientras avanzan las pericias, los investigadores esperan que los resultados de los análisis biológicos y forenses permitan reconstruir los últimos movimientos de la víctima y confirmar las circunstancias en las que se produjo el crimen, uno de los casos que más conmoción generó en Córdoba durante las últimas semanas.