Trump aseguró que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares y abrió la puerta a una reunión con Khamenei

El presidente de Estados Unidos afirmó que las negociaciones avanzan y sostuvo que evaluará un encuentro con el líder supremo iraní si prospera el diálogo. También advirtió que mantiene abierta la opción militar.

Hoy 17:04

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares y afirmó que podría reunirse con el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, si continúan los avances en las conversaciones entre ambos países.

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Durante una entrevista en el podcast Pod Force One, el mandatario sostuvo que las autoridades iraníes ya habrían asumido el compromiso de no fabricar armamento nuclear, una condición que calificó como fundamental para reducir las tensiones bilaterales.

"Ya han acordado que no van a tener un arma nuclear", afirmó Trump, quien remarcó que ese entendimiento surgió en el marco de los recientes contactos diplomáticos mantenidos entre Washington y Teherán.

Consultado sobre la participación de Khamenei en las negociaciones, el presidente estadounidense aseguró que el líder iraní está involucrado en las conversaciones y destacó la influencia que ejerce dentro del país. Además, señaló que no descarta mantener una reunión cara a cara con él si el proceso de diálogo continúa avanzando.

"Me gustaría conocerlo. Probablemente nos reuniremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas", expresó.

Sin embargo, Trump dejó en claro que considera que el conflicto se encuentra en una etapa decisiva y planteó que el futuro de las relaciones entre ambos países dependerá de la respuesta iraní a las propuestas en discusión.

Según explicó, actualmente enfrenta una elección entre alcanzar un acuerdo diplomático o avanzar hacia una intervención militar de gran escala, alternativa que describió como una posibilidad extrema en caso de que fracasen las negociaciones.

"Ahora tengo que tomar una decisión: ¿firmamos un acuerdo o lo hacemos de la otra manera? Y no es una manera agradable", manifestó durante la entrevista.

El mandatario insistió en que su prioridad es resolver el conflicto por la vía diplomática, aunque reiteró que Estados Unidos no permitirá que Irán acceda a armas nucleares bajo ninguna circunstancia.

Además, defendió las recientes acciones militares estadounidenses en la región y aseguró que estuvieron motivadas exclusivamente por razones de seguridad internacional y no por cálculos políticos vinculados al escenario electoral interno.

En otro tramo de la conversación, Trump también se refirió a su relación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y confirmó que durante una conversación telefónica reciente lo calificó de "loco" debido a su frustración por los enfrentamientos en la región y las dificultades para consolidar un alto el fuego.

Pese a ese episodio, el presidente estadounidense aseguró que mantiene una buena relación con Netanyahu y reiteró su deseo de alcanzar una reducción de las hostilidades en Medio Oriente.

Las declaraciones se producen en un contexto de alta tensión regional, marcado por intercambios de ataques, acusaciones cruzadas sobre incumplimientos de los acuerdos de cese del fuego y negociaciones aún abiertas para intentar estabilizar la situación entre Estados Unidos, Irán e Israel.