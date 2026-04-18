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Liga Santiagueña: continúa la segunda fecha con horarios atípicos por el Superclásico

La jornada dominguera tendrá seis partidos en diferentes escenarios de Capital y el interior santiagueño.

Hoy 00:00

La Liga Santiagueña de Fútbol vivirá este domingo una jornada especial con la continuidad de la segunda fecha del Torneo Anual, que se disputará con horarios atípicos debido al Superclásico entre River y Boca, programado para las 17.

Con el objetivo de no superponerse con el evento más convocante del fútbol argentino, la organización diagramó encuentros desde la mañana y hasta media tarde, en una agenda cargada de acción en distintos escenarios.

Programación del domingo

  • Defensores de Forres vs. Independiente de Fernández (11:00 Primera)
  • Comercio vs. Yanda (13:00 Primera)
  • Villa Unión vs. Sarmiento (15:00 Primera)
  • Atlético Forres vs. Sportivo Fernández (15:00 Primera)
  • Estudiantes vs. Güemes (15:00 Primera)
  • Unión de Beltrán vs. Independiente de Beltrán (15:00 Primera)

La fecha ya tuvo acción el viernes, con varios partidos que dejaron resultados importantes:

  • Instituto Santiago 2-3 Vélez de San Ramón
  • Unión Santiago 0-0 Mitre
  • Central Argentino 3-0 Banfield

Con este panorama, el fútbol doméstico buscará su espacio en una jornada atravesada por el Superclásico, pero con duelos que prometen intensidad y protagonismo en cada cancha.

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