Adolescente de 15 años fue baleado en el rostro e investigan una posible venganza

El violento episodio ocurrió en la madrugada en el barrio Juan Perón de La Banda. El menor fue trasladado de urgencia al CIS Banda y se encuentra fuera de peligro.

Hoy 08:45

Un grave hecho de violencia conmociona a la ciudad de La Banda, donde un adolescente de 15 años resultó herido de arma de fuego en el rostro durante la madrugada. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que se habría tratado de una venganza.

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El ataque se registró alrededor de las 5.45 en la intersección de Antenor Álvarez y pasaje San Luis, en el barrio Juan Perón, y es investigado por personal de la Comisaría 15.

De acuerdo con fuentes policiales, el menor se encontraba junto a un grupo de amigos en la vía pública cuando fueron sorprendidos por dos sujetos a bordo de una motocicleta Corven 110cc.

Sin mediar palabra, los agresores efectuaron un disparo con un arma de fabricación casera, conocida como “tumbera”, que impactó en el rostro del joven, generando una situación de extrema gravedad.

Tras el ataque, el adolescente fue trasladado de urgencia al CIS Banda, donde fue asistido por el médico de guardia, quien diagnosticó lesiones dérmicas y confirmó que, de manera milagrosa, se encuentra fuera de peligro.

No obstante, los profesionales dispusieron la realización de estudios más complejos, entre ellos radiografías de rostro, columna cervical, tórax, abdomen y maxilar izquierdo, para descartar posibles lesiones internas.

En tanto, la madre del menor, de 37 años, manifestó que su hijo había salido de su domicilio en horas tempranas para reunirse con amigos y señaló que el grupo suele estar involucrado en incidentes en distintos barrios, lo que podría haber desencadenado el ataque.

La fiscal Ximena Jerez ordenó la intervención de Policía Científica para llevar adelante las pericias correspondientes, mientras se intensifican las tareas para identificar a los autores del violento hecho.