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Los increíbles precios de la reventa: cuánto cuestan las entradas de última hora para poder ver el Superclásico

River y Boca se enfrentarán desde las 17 en el Monumental, pero conseguir un lugar en la cancha se volvió casi imposible para muchos hinchas.

Hoy 10:05

La expectativa por el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors alcanzó niveles máximos y la reventa de entradas no se quedó atrás. A horas del partido, los precios para ingresar al estadio se dispararon y ya manejan cifras que superan el millón de pesos.

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El encuentro, que se jugará este domingo desde las 17 en el estadio Monumental, genera una demanda altísima, incluso entre socios del club de Núñez que no lograron asegurar su lugar.

En ese contexto, los sitios de reventa ofrecen tickets a valores siderales. En algunas plataformas, tanto populares como plateas se comercializan entre los $500.000 y los $950.000, dependiendo de la ubicación.

Sin embargo, en otras páginas, las opciones más exclusivas elevan aún más el costo: plateas bajas que se venden en pares superan los $1.200.000, marcando un récord para este tipo de eventos en el fútbol argentino.

De esta manera, mientras miles de hinchas se quedan afuera, otros optan por pagar cifras exorbitantes para no perderse uno de los partidos más convocantes del fútbol mundial. 

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