La decisión de Juan Román Riquelme de cara al Superclásico: ¿estará presente en el Monumental?

El presidente de Boca no estuvo la última vez que el Xeneize visitó a River.

Hoy 12:19

La previa del Superclásico sumó un condimento inesperado: Juan Román Riquelme asistirá al estadio Monumental para presenciar el partido entre River Plate y Boca Juniors.

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La decisión sorprende, ya que el actual presidente xeneize no estuvo presente en el último cruce en Núñez, que terminó con derrota de Boca por 2-1. En aquella oportunidad, el mandatario eligió seguir el encuentro desde otro lugar.

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Sin embargo, no será la primera vez que Riquelme dice presente en el estadio Antonio Vespucio Liberti desde que asumió su rol dirigencial. Ya lo había hecho en febrero de 2024, en el primer Superclásico desde que se convirtió en presidente.

La figura de Riquelme, históricamente ligada a Boca y protagonista de innumerables Superclásicos dentro de la cancha, ahora se posiciona desde otro lugar. Su presencia en un escenario tradicionalmente hostil para referentes del club xeneize no pasará desapercibida.

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El Superclásico se jugará este domingo desde las 17 en el Monumental, con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports. Como en cada edición, el partido paraliza al fútbol argentino y mantiene todos los focos sobre cada detalle de la previa y el desarrollo.