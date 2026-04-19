Cómo la postura al dormir puede impactar en la salud y reflejar rasgos de personalidad

Las posiciones más habituales para dormir presentan ventajas y riesgos distintos para la espalda, la circulación y la respiración, según estudios recientes de la Sleep Foundation y Harvard Health.

Hoy 12:49

El modo en que una persona duerme cada noche podría estar vinculado tanto a rasgos de personalidad como a señales de salud, advierten expertos.

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Diversos estudios y observaciones recientes, recogidos por medios como Daily Mail y respaldados por organismos especializados como la Sleep Foundation y Harvard Health, sugieren que la posición adoptada para dormir puede ofrecer pistas sobre el carácter y advertir posibles riesgos físicos, desde dolores crónicos hasta trastornos respiratorios.

Postura y personalidad: ¿existe una relación?

Según la Sleep Foundation, la relación entre la postura al dormir y los rasgos de personalidad sigue siendo objeto de debate científico. Aunque existen hipótesis y observaciones clásicas, la evidencia actual es limitada y las conclusiones deben considerarse aproximaciones.

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El psicólogo clínico Michael J. Breus, diplomado por la American Board of Sleep Medicine y autor de Beauty Sleep, explica en Psychology Today que, si bien ciertas posturas pueden reflejar patrones emocionales o de comportamiento, no existe suficiente evidencia para afirmar que determinan la personalidad individual.

Por ejemplo, la posición fetal, la más común, adoptada por más del 40% de las personas según un estudio publicado en el Journal of Sleep Research, se asocia a sensibilidad y búsqueda de protección. Dormir boca abajo se vincula a sociabilidad, pero también a ansiedad y menor autoconfianza. Dormir boca arriba suele relacionarse con apertura y autoconfianza.

Estas asociaciones, detalladas por expertos como Chris Idzikowski, no constituyen diagnósticos definitivos, sino tendencias observadas en distintos grupos poblacionales. En tanto, un análisis de la literatura científica confirma que, si bien las posturas pueden reflejar ciertas tendencias de personalidad, no existe consenso sobre un vínculo directo y universal.

“Es probable que las características físicas, demográficas o condiciones médicas influyan más en la postura elegida que los rasgos psicológicos”, señala la psiquiatra Kara Bagot en declaraciones recogidas por la Sleep Foundation.

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Las principales posturas para dormir y sus variantes

A pesar de que el debate sigue abierto, las categorías más aceptadas hoy provienen del trabajo del Dr. Chris Idzikowski, quien en su libro Learn to Sleep Well estableció una taxonomía de seis posiciones básicas vinculadas a rasgos de personalidad. En tanto, una revisión sistemática publicada en el repositorio PubMed Central (PMC) de los Institutos Nacionales de Salud analiza cómo la biomecánica de cada posición impacta directamente en la calidad del sueño y la salud sistémica, mientras que la Sleep Foundation detalla los siguientes perfiles y sus implicancias:

La posición fetal implica dormir de lado con las piernas y brazos doblados hacia el pecho. Es la postura más común entre adultos y se asocia a personas sensibles y que buscan protección. Diversos estudios encuentran que más del 40% de los adultos elige esta postura habitualmente.

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La posición de tronco consiste en dormir de lado, con piernas y brazos estirados y el cuerpo recto. Se relaciona con personas sociables y confiadas, aunque es menos frecuente que la fetal. Esta postura permite mantener la columna alineada y puede ser cómoda para quienes no sufren problemas articulares.

La posición del soñador o buscador es una variante lateral en la que los brazos se extienden hacia adelante, como alcanzando algo. Se ha vinculado a personalidades abiertas, aunque a veces indecisas o cautas. Según el experto en Psychology Today, quienes duermen así pueden mostrar disposición al diálogo, pero también tendencia a la duda.

La posición de soldado consiste en dormir boca arriba, con los brazos estirados a los costados del cuerpo. Se asocia a personas reservadas y de altos estándares. Esta postura ayuda a mantener la espalda recta, aunque puede favorecer los ronquidos y la apnea del sueño.

La posición de estrella de mar se caracteriza por dormir boca arriba, con los brazos cerca de la cabeza y las piernas extendidas. Suele relacionarse con personas abiertas y dispuestas a escuchar a otros, aunque es una postura poco común. Puede aumentar la probabilidad de ronquidos y molestias en hombros.

La posición libre (freefall) implica dormir boca abajo, con las manos en o alrededor de la almohada y la cabeza girada a un lado. Se vincula a personas sociables y extrovertidas, aunque con sensibilidad a la crítica. Esta postura puede provocar molestias cervicales y lumbares.

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La posición de tronco rígido es similar a la fetal, pero con el cuerpo y brazos completamente rectos de lado. Proporciona soporte a la columna y es elegida por quienes buscan estabilidad durante el sueño.

La posición de pensador es una variante de la fetal en la que una mano descansa sobre el mentón, como si la persona reflexionara dormida. Según la Sleep Foundation, puede reflejar introspección y tendencia a la autocrítica.

La posición de abrazador de almohada implica dormir abrazando una almohada o cojín con brazos y/o piernas. Aporta sensación de seguridad y es elegida por quienes buscan confort emocional.

La posición de stargazer consiste en dormir boca arriba, con las manos detrás de la cabeza. Se asocia con personas relajadas y optimistas, aunque puede tensionar el cuello si se mantiene por tiempo prolongado.

La posición de cliffhanger suele observarse en parejas, cuando cada persona duerme en el borde opuesto de la cama, de espaldas y sin contacto. Puede reflejar independencia, pero también necesidad de espacio personal durante el descanso.

Repercusiones en la salud física

El impacto de la postura nocturna sobre la salud ha sido objeto de múltiples investigaciones. Dormir de lado aparece como la posición más prevalente y recomendada para la mayoría de los adultos, ya que ayuda a mantener abiertas las vías respiratorias, reduce los ronquidos y favorece la digestión.

Un estudio reciente publicado en el Journal of Sleep Research analizó a más de mil adultos británicos y concluyó que el 41% de los participantes elegía la posición fetal, mientras que solo un pequeño porcentaje optaba por dormir boca arriba.

Harvard Health destaca que dormir de lado, especialmente sobre el lado izquierdo, también puede aliviar el reflujo gástrico y es recomendado durante el embarazo para favorecer la circulación sanguínea. Sin embargo, esta postura puede agravar el dolor en la cadera, el cuello o los hombros en personas con problemas osteoarticulares y puede causar entumecimiento en el brazo sobre el que se apoya el cuerpo.

Dormir boca arriba mantiene la columna alineada y puede ser útil para quienes sufren dolores cervicales, pero no se recomienda para personas con apnea del sueño, ya que puede favorecer episodios de obstrucción de las vías respiratorias. Durante el embarazo, esta postura también puede dificultar la circulación y no es aconsejable en los últimos meses de gestación.

Dormir boca abajo, según la Sleep Foundation y WebMD, es la postura menos recomendada. Puede generar molestias cervicales y lumbares, incrementar la frecuencia de despertares y dificultar un descanso reparador. Solo un pequeño porcentaje de adultos elige esta posición de forma habitual.

Un estudio reciente de la Queensland University of Technology, publicado en el Journal of Sleep Research, indica que la mayoría de las personas tiende a cambiar de posición durante la noche, aunque predomina el sueño lateral. El mismo trabajo demostró que quienes experimentan más despertares al dormir boca arriba prefieren pasar más tiempo en posición lateral, lo que sugiere una adaptación espontánea del cuerpo para buscar un sueño más continuo y reparador.

Recomendaciones de los especialistas

Tanto la Sleep Foundation como el Sleep Assessment and Advisory Service y Harvard Health coinciden en que no existe una postura “ideal” para todos. Los expertos insisten en que la prioridad debe ser la comodidad y la calidad del descanso.

Ante la presencia de malestares persistentes, la recomendación es revisar la calidad del colchón y la almohada, y evitar cambios bruscos en la postura si estos generan incomodidad. En caso de dolores recurrentes, trastornos respiratorios o apnea del sueño, es aconsejable buscar asesoramiento médico especializado.

La evidencia científica respalda que la postura al dormir puede reflejar ciertas tendencias de personalidad y advertir sobre posibles problemas de salud. La individualidad y la búsqueda de un descanso reparador deben guiar la elección de cada persona, con el respaldo de un seguimiento profesional en los casos que lo requieran.