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EN VIVO | Superclásico imperdible: River y Boca se enfrentan con rachas positivas en el Monumental

El Millonario, que hace 9 partidos que no pierde, recibe al Xeneize, que lleva 12 partidos invicto. Arranca a las 17.

Hoy 17:58

El partido más esperado del fútbol argentino. River Plate y Boca Juniors se enfrentarán este domingo desde las 17 en el estadio Monumental, en una nueva edición del Superclásico, con ambos equipos atravesando rachas positivas.

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