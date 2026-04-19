Operaron de urgencia en Barcelona a Carlos Bianco durante la gira de Kicillof

El ministro de Gobierno bonaerense fue intervenido por una apendicitis mientras integraba la comitiva oficial en España y quedó internado.

Hoy 15:26

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue operado de urgencia en Barcelona por un cuadro de apendicitis. Según fuentes oficiales, la intervención fue exitosa y el funcionario se encuentra estable y en proceso de recuperación. “Sigue internado a la espera del alta médica”, indicaron.

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Bianco integraba la comitiva que acompañó al gobernador Axel Kicillof en su gira por España, que culminó este sábado con una cumbre en el marco de la Movilización Global Progresista.

Kicillof mantuvo encuentros con Pedro Sánchez y con Lula da Silva, y compartió un panel de debate con el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni. En su discurso, el gobernador aprovechó el escenario internacional para hacer fuertes críticas contra el presidente Javier Milei.

“Las políticas de Milei no están funcionando, son un fracaso y están destruyendo nuestro aparato productivo, los salarios, la educación y la salud”, dijo Kicillof cuando le tocó hablar en el escenario global que le dio la Cumbre de Barcelona.

En el mismo sentido crítico, Kicillof detalló: “Quienes tenemos responsabilidades a nivel local no podemos escaparnos ni hacernos los distraídos, debemos darle respuesta a nuestra gente con inversión pública y políticas que traigan bienestar”.

Y en lo que pareció una señal hacia la posibilidad de una candidatura presidencial en 2027, Axel Kicillof expresó: “Tenemos que hacerlo también brindando certezas y perspectivas de futuro: a nuestros pueblos debemos mostrarles que hay otro camino que no es el de la guerra, la crueldad y el abandono”.