Las fumigaciones se consolidan como una importante acción preventiva en La Banda

Las tareas se desarrollarán del lunes 20 al viernes 24 de abril en distintos barrios y sectores estratégicos de la ciudad.

Hoy 16:00

En el marco de la lucha contra el dengue, la municipalidad de La Banda dió a conocer el nuevo cronograma de fumigaciones que se implementará desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de abril.

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El área de Fumigación comenzará con estas acciones en los barrios, Río Dulce, La Isla, El Tuscal, Avenida, El Cruce, Lourdes, 17 de Octubre, IV Centenario, Ampliación Parque Industrial y Primero de Mayo.

Otros barrios incluidos en el cronograma de esta semana son, Parque, Villa Inés, Villa Griselda y Constitución, 25 de Mayo (Viejo, Ampliación, 100, 300 y 540 Viviendas). Cómo así también los sectores de las Avenidas Libertador y Besares y el Paseo de Trujillo.

De este modo, el municipio sigue consolidando, semana tras semana, estas acciones para prevenir la presencia y proliferación del vector transmisor del dengue y chikungunya.