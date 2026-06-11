El CCB dictará un taller de escritura de cuentos para niños

La propuesta comenzará el 23 de junio y estará a cargo de la magíster Adriana Del Vitto y el profesor Matías Beltrán. Está dirigida a mayores de 18 años nacidos o residentes en Santiago del Estero.

Hoy 12:48

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) anunció la apertura de inscripciones para un Taller de Escritura de Cuentos para Niños, una propuesta destinada a promover la creación literaria y brindar herramientas para quienes deseen incursionar en la escritura orientada al público infantil.

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La capacitación comenzará el próximo 23 de junio y estará a cargo de la magíster Adriana Del Vitto y del profesor Matías Beltrán, ambos con amplia trayectoria en el ámbito de la literatura infantil, la formación docente y la promoción de la lectura.

El taller está dirigido a personas mayores de 18 años nacidas y/o residentes en Santiago del Estero y contará con dos modalidades de cursado: una híbrida, con encuentros presenciales y virtuales, y otra virtual, complementada con una instancia presencial.

Las actividades se desarrollarán a partir de las 9.30 horas en la Sala Taller 1 del CCB, con encuentros programados para los días 23 y 30 de junio; 7 y 14 de julio; 4, 11 y 25 de agosto; y 8, 22 de septiembre y 1 de octubre.

Cómo inscribirse

Las inscripciones podrán realizarse desde el 16 de junio en el Centro Cultural del Bicentenario, en días hábiles de 9 a 13 horas.

Los interesados también podrán obtener información telefónicamente comunicándose al 4223763, interno 249, correspondiente al Área de Educación del CCB.

Desde la organización informaron que los cupos son limitados.

Formación para escribir literatura infantil

La propuesta tiene como objetivo fomentar la escritura en el ámbito local, especialmente la destinada a niños, abordando aspectos vinculados a la construcción de personajes, conflictos, estructuras narrativas, estilos literarios y técnicas de corrección.

Entre los contenidos previstos se encuentran la construcción del personaje infantil, las etapas y contextos de la niñez, la estructura narrativa, los conflictos, los finales, el narrador, el punto de vista, la intertextualidad y el rol de los animales humanizados dentro de los relatos.

Los docentes a cargo

Adriana Del Vitto es Magíster en Literatura Infantil por la Universidad Nacional de Rosario. Fue coordinadora del Plan Nacional de Lectura y jurado en numerosos concursos literarios. Además, publicó seis libros y una de sus novelas fue seleccionada por el Ministerio de Educación de la Nación para integrar la colección "Leer abre mundos".

Por su parte, Matías Beltrán es profesor de Lengua y Literatura, diplomado en Escritura Creativa y especialista en literatura para niños y jóvenes. Se desempeñó como coordinador del Plan Nacional de Lectura y Escritura en Santiago del Estero y cuenta con publicaciones en revistas especializadas y antologías literarias.

Con esta iniciativa, el CCB busca fortalecer los espacios de formación y creación literaria en la provincia, promoviendo nuevas voces en el campo de la literatura destinada a las infancias.