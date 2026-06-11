En vivo: con el show de apertura se levanta el telón del Mundial 2026

La ceremonia inaugural se realiza en el Estadio Ciudad de México, antes del partido entre el local y Sudáfrica. Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, J Balvin, Maná y Lila Downs serán algunas de las figuras del espectáculo.

Hoy 13:48

El Mundial 2026 comenzará oficialmente este jueves 11 de junio con una ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México, escenario del partido entre México y Sudáfrica, que abrirá una edición histórica de la Copa del Mundo.

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El show de apertura arrancará a las 11.30, hora local, es decir, a las 14.30 de Argentina, noventa minutos antes del encuentro inaugural. Según confirmó la FIFA, el espectáculo podrá seguirse a través de la transmisión oficial del partido.

México volverá a vestirse de gala para recibir una Copa del Mundo por tercera vez en su historia. El mítico estadio de la CDMX, rebautizado para la ocasión como Estadio Ciudad de México, será el centro de una ceremonia que combinará música, identidad local y espíritu mundialista.

Entre los nombres más destacados aparecen Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán por primera vez en vivo “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026. Para la artista colombiana será un nuevo capítulo de su vínculo con las Copas del Mundo, luego de sus recordadas participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

La ceremonia también tendrá un fuerte sello mexicano con la presencia de Alejandro Fernández, quien además será el encargado de interpretar el Himno Nacional de México antes del partido inaugural.

La grilla artística se completará con figuras de gran reconocimiento internacional como Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y la sudafricana Tyla.

Además, la FIFA confirmó la participación de talentos de pueblos originarios y expresiones folclóricas mexicanas, que tendrán un lugar central dentro de una puesta en escena inspirada en el papel picado, una de las manifestaciones culturales más representativas del país anfitrión.

El espectáculo fue diseñado como una celebración de la cultura local y del carácter global del torneo, en un estadio que hará historia al convertirse en el primero en albergar partidos de tres Copas del Mundo diferentes.

Con esta ceremonia, México abrirá una inédita trilogía de actos inaugurales que continuará posteriormente en Canadá y Estados Unidos, los otros dos países anfitriones del Mundial 2026.

Hora y dónde ver el show de apertura

Fecha: jueves 11 de junio.

Hora local: 11.30.

Hora de Argentina: 14.30.

Estadio: Estadio Ciudad de México.

Partido inaugural: México vs. Sudáfrica.

Transmisión: señal oficial del partido inaugural.