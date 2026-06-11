Quimsa visita a Gimnasia con la obligación de descontar en la final de la Liga Nacional

La Fusión cayó en los dos primeros juegos disputados en el Estadio Ciudad y necesita ganar en Comodoro Rivadavia para volver a meterse de lleno en la pelea por el título.

Hoy 11:43

Quimsa afrontará esta noche un partido clave en la final de la Liga Nacional de Básquet. Desde las 21, la Fusión visitará a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en el estadio Socios Fundadores, por el tercer juego de una serie que tiene al conjunto patagónico arriba por 2-0.

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El equipo santiagueño llega golpeado después de dejar escapar los dos primeros encuentros en el Estadio Ciudad. El Mens sana dio el primer golpe al imponerse por 82-73 y luego volvió a ganar en Santiago del Estero, esta vez por un ajustado 80-79, tras remontar una desventaja de doble dígito y cerrar mejor un partido cargado de tensión.

Con ese panorama, el conjunto dirigido por Lucas Victoriano necesita una victoria para descontar y recuperar terreno en la definición. La serie es al mejor de siete partidos, por lo que el duelo en Comodoro Rivadavia aparece como un punto de inflexión para las aspiraciones de la Fusión.

Gimnasia, por su parte, buscará ampliar la ventaja ante su gente y seguir construyendo una serie histórica. El equipo dirigido por Pablo Favarel mostró una fuerte intensidad defensiva en los dos primeros juegos, logró limitar el poder ofensivo de uno de los equipos más anotadores de la temporada y encontró respuestas en distintos protagonistas.

Además, el Mens sana intentará sostener su fortaleza como local durante los playoffs, donde todavía no conoce la derrota.

Quimsa deberá reaccionar fuera de Santiago del Estero. La Fusión ya demostró durante la temporada su capacidad competitiva y buscará apoyarse en la experiencia de su plantel para volver a meterse en la discusión por el campeonato.

El historial

Quimsa y Gimnasia se enfrentaron en 53 oportunidades por Liga Nacional, con ventaja para la Fusión, que acumula 35 victorias contra 18 del conjunto patagónico.

Durante la fase regular de esta temporada repartieron triunfos. Gimnasia ganó en Comodoro Rivadavia por 86-78, mientras que Quimsa respondió en el Estadio Ciudad con una victoria por 92-82.

Con la serie 2-0 en contra, Quimsa sabe que no tiene margen para otro tropiezo. Ganar en Comodoro será fundamental para descontar, recuperar confianza en la gran final de la Liga Nacional.

Los detalles del partido

Finales de la Liga Nacional

Gimnasia y Esgrima (2) vs. Quimsa (0)

Hora: 21.00.

TV: TyC Sports 2.

Árbitros: Pablo Estévez, Juan José Fernández y Julio Dinamarca.

Estadio: Socios Fundadores, Comodoro Rivadavia.

El cronograma de la final

La serie se jugará al mejor de siete partidos y tendrá el siguiente calendario:

Juego 1: Quimsa 73-82 Gimnasia.

Juego 2: Quimsa 79-80 Gimnasia

Juego 3: jueves 11 de junio, 21.00, Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. TV: TyC Sports 2.

Juego 4: sábado 13 de junio, 21.00, Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. TV: TyC Sports 2.

Juego 5: miércoles 17 de junio, 22.10, Estadio Ciudad de Santiago del Estero. TV: TyC Sports 2.

Juego 6: sábado 20 de junio, 21.00, Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. TV: TyC Sports 2.

Juego 7: martes 23 de junio, 21.00, Estadio Ciudad de Santiago del Estero. TV: TyC Sports 2.

Los juegos 5, 6 y 7 se disputarán solo en caso de ser necesarios.