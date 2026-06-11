River se ilusiona con Ángel Correa en medio de una reunión que generó ruido en Tigres

El delantero campeón del mundo se encuentra en España y, mientras el club mexicano lo declara intransferible, en Núñez avanzan con cautela para intentar cerrar su llegada.

Hoy 12:39

River sigue de cerca la situación de Ángel Correa y mantiene viva la ilusión de incorporarlo como refuerzo de jerarquía. Aunque Tigres sostiene públicamente que el delantero es intransferible, en Núñez creen que el escenario empieza a abrirse y trabajan para presentar una propuesta acorde.

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El club mexicano mantiene una postura firme: asegura que el campeón del mundo solo saldrá si se ejecuta su cláusula de rescisión, valuada en 15 millones de dólares, y además desmiente haber tenido contactos formales con River.

Sin embargo, la sensación en el Millonario es diferente. Según trascendió, River ya tendría acordadas las condiciones contractuales con el futbolista y ahora evalúa la ingeniería financiera para acercarse a una cifra que convenza a Tigres.

En ese contexto, una reunión de Correa en Madrid generó ruido en Nuevo León. El delantero mantuvo un encuentro con Miguel Gil, presidente del Atlético de Madrid, club en el que jugó más de 450 partidos. En la imagen también aparece su representante, Agustín Jiménez, lo que abrió distintas interpretaciones en México.

La discusión gira en torno a la ficha del jugador. Algunos medios sostienen que Tigres compró el 100% del pase en 2025 por 10 millones de euros, mientras que otros afirman que el Atlético todavía conserva un porcentaje o una plusvalía en caso de una futura venta.

Mientras tanto, Tigres prefiere mantener el silencio y minimizar cualquier situación vinculada al futuro del delantero argentino.

River, por su parte, no se mueve de su plan. Con el director deportivo Pablo Longoria al frente de las gestiones, el club analiza cómo acercarse a los 13 millones de dólares que, como mínimo, pretendería Tigres para abrir una negociación. Esa alternativa permitiría evitar la ejecución directa de la cláusula y buscar un pago en cuotas.

A los 31 años, Correa representaría una inversión importante para River, pero también una inyección de jerarquía para el ataque. Su experiencia internacional, su recorrido en Europa y su condición de campeón del mundo con la Selección Argentina lo convierten en uno de los grandes objetivos del mercado.

En Núñez manejan la situación con cautela, pero con optimismo. La intención es cerrar la operación cuanto antes para que el delantero pueda sumarse a la pretemporada en Alicante a partir del 21 de julio.

En Tigres, mientras tanto, empiezan a asumir la posibilidad de que Correa no regrese a México y que su futuro esté cada vez más cerca del Monumental.