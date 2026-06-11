"Sabemos por dónde comenzar para que La Banda salga de ese proceso de regresión"

Así lo expresó en diálogo con Radio Panorama Llamil Abdala, candidato a intendente de La Banda por el Frente Cívico.

Hoy 13:39

El escenario político de la ciudad de La Banda comienza a definirse de cara a las próximas elecciones municipales y Llamil Abdala, actual subsecretario de Industria de la Provincia será el candidato a intendente por el Frente Cívico.

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En diálogo con Radio Panorama, el dirigente sostuvo que ya cuenta con un plan de gobierno claro para revertir la situación actual de la ciudad. “Nuestro plan de gobierno está construido, revisionado, y sabemos por dónde comenzar para que la ciudad salga de ese proceso de regresión evidente que todos los vecinos padecen y reclaman”, afirmó.

Abdala fue crítico con el funcionamiento del municipio y apuntó a la falta de servicios básicos. “No funcionan los servicios, los bandeños están padeciendo la falta de servicios públicos. Una ciudad que no contiene a sus ciudadanos está fallando en muchas cosas. El municipio no tiene que funcionar en base al reclamo, sino de manera sistémica”, señaló.

En ese sentido, mencionó problemáticas cotidianas como calles en mal estado, falta de iluminación, anegamientos y deficiencias en el transporte público. “La higiene urbana también es un reclamo constante. Tenemos que poner en valor al vecino, porque si no, el municipio pierde sentido”, agregó.

El candidato planteó la necesidad de “cerrar una etapa de divergencia y desencuentros” y recuperar el perfil que supo tener la ciudad. “No queremos hacer una ciudad nueva, sino volver a ser la ciudad que era cuando éramos chicos, donde valía la pena vivir. Se ha perdido la oferta gastronómica, cultural y deportiva, y el bandeño siente que la ciudad ya no lo contiene”, expresó.

Asimismo, remarcó el deterioro del casco céntrico y la sensación de abandono. “Hace unos años se prestaba más atención, hoy eso ya no ocurre. La ciudad está cuatro años peor, pero yo estoy cuatro años más preparado”, indicó, en referencia a su anterior candidatura en 2022.

En materia de seguridad, adelantó que buscará fortalecer herramientas existentes. “Sabemos dónde están los sectores más problemáticos y queremos ampliar el programa Alerta Banda, priorizando los barrios que teniendo tendido eléctrico, tienen una iluminación no funciona”, explicó.

También hizo hincapié en el abordaje del consumo problemático, al que definió como una problemática social compleja. “Necesitamos un municipio preparado, trabajando junto a organizaciones provinciales, la sociedad civil y las instituciones de fe. Es un problema que nos atraviesa como sociedad y debemos enfrentarlo en conjunto”, sostuvo.

En esa línea, propuso fortalecer áreas vinculadas a adultos mayores, género y discapacidad, con el objetivo de construir “una ciudad verdaderamente inclusiva”.

Finalmente, Abdala cuestionó el rumbo de las gestiones recientes. “Se ha gobernado mirando el espejo retrovisor. Así, el municipio fue acumulando problemas estructurales. Si seguís manejando mirando el pasado, vas a chocar. La ciudad se quedó en el tiempo y eso empuja a los jóvenes a emigrar”, concluyó.

Por último, pidió el acompañamiento de los vecinos. “Como Frente Cívico tenemos experiencia en recuperar una sociedad. Les pido a los ciudadanos un voto de confianza, porque lo único que pretendo es ser un buen intendente”, cerró.