Cuatro jugadores entre algodones: el panorama físico de la Selección Argentina a días del debut en el Mundial

A cinco días del partido ante Argelia, Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución de Leandro Paredes, Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico y Nicolás González

Hoy 13:26

La Selección Argentina transita los últimos días de preparación antes del debut en el Mundial 2026 y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni sigue de cerca el estado físico de varios futbolistas.

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El estreno de la Albiceleste será el próximo martes desde las 22 ante Argelia, por la primera fecha del Grupo J, y aunque varios jugadores que habían llegado tocados ya recibieron el alta, todavía hay cuatro nombres que permanecen entre algodones: Leandro Paredes, Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico y Nicolás González.

La preocupación más reciente pasa por Tagliafico, quien sufrió un golpe ante Honduras y todavía arrastra una molestia. En principio, su presencia en el Mundial no estaría en riesgo, aunque sí podría complicarse su participación en el debut ante Argelia.

El lateral izquierdo había sido titular en el primer amistoso, pero no integró el banco de suplentes frente a Islandia, una señal de que no estaba al ciento por ciento. Será evaluado en las próximas horas para determinar su evolución.

Otro de los que encendió una alarma fue Nicolás González. El delantero del Atlético de Madrid, que había llegado a la preparación con una lesión y recibió el alta antes del primer amistoso, terminó con una sobrecarga tras jugar media hora ante Islandia. Por ese motivo, se entrenó de manera diferenciada y será evaluado por el cuerpo técnico.

El caso de Leandro Paredes también sigue bajo observación. El mediocampista de Boca evoluciona favorablemente de un desgarro sufrido en su último partido oficial con el Xeneize, ante Universidad Católica por la Copa Libertadores, pero hasta ahora no pudo completar una práctica completa a la par del grupo.

Scaloni había anticipado que el volante podría sumarse a sus compañeros hacia el final de la semana. Su presencia en el Mundial no corre riesgo, aunque sí está en duda su titularidad en el debut. Ante su ausencia, el entrenador probó a Exequiel Palacios como volante central en los amistosos y quedó conforme con su rendimiento.

En paralelo, la Selección evalúa sumar a Guido Rodríguez en reemplazo de Leonardo Balerdi, quien fue desafectado por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha. El volante del Valencia aparece como una opción fuerte, ya que puede reforzar el mediocampo y también cumplir una función defensiva si fuera necesario.

El otro caso importante es el de Emiliano Martínez. El arquero llegó a Estados Unidos con una fractura en el dedo anular de la mano derecha y hasta ahora realizó trabajos sin guantes, además de ejercicios a una sola mano.

De todas maneras, la idea del cuerpo técnico es que el arquero de Aston Villa sea titular ante Argelia. Este jueves le realizarán estudios para comprobar si la fractura terminó de soldar y, si la evolución es positiva, comenzará a entrenarse con guantes.

Entre las buenas noticias, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz ya sumaron minutos ante Islandia luego de recibir el alta médica. Nahuel Molina también está disponible, aunque no jugó el último amistoso.

Además, Julián Álvarez, quien venía con una molestia en uno de sus tobillos, ya se entrenó junto a sus compañeros y llegaría en plenitud al inicio de la Copa del Mundo.

Con ese panorama, Scaloni afronta días clave para terminar de definir el equipo y llegar al debut con la mayor cantidad de futbolistas en condiciones. La prioridad es clara: no arriesgar de más y comenzar la defensa del título con un plantel físicamente confiable.