El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 11 de junio: se esperan lluvias aisladas y una jornada fresca

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 11 de junio se presentará con tiempo inestable en Santiago del Estero, con probabilidad de lluvias aisladas desde la madrugada y durante buena parte del día.

La temperatura mínima prevista es de 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C. Además, el organismo anticipa probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40% durante la madrugada, la mañana y la tarde, disminuyendo hacia la noche.

En cuanto a las condiciones del cielo, se esperan lluvias aisladas durante las primeras horas de la jornada, mientras que por la tarde podrían registrarse lloviznas. Hacia la noche el cielo se presentaría parcialmente nublado. Los vientos soplarán del sector este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 22 kilómetros por hora.

Para el viernes, el pronóstico anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielo más estable y temperaturas que se moverán entre los 10°C de mínima y los 19°C de máxima, dando paso a un fin de semana con jornadas más agradables y máximas superiores a los 20°C.