Colapinto palpita el GP de Barcelona y confía en Alpine: “Encontramos el camino correcto”

El piloto argentino aseguró que se siente más cómodo con el auto tras un fin de semana difícil en Mónaco. Además, aclaró que no hay diferencias técnicas con Pierre Gasly y habló con humor sobre la Selección Argentina.

Hoy 13:05

Franco Colapinto ya palpita el Gran Premio de Barcelona, correspondiente a la séptima fecha de la temporada de Fórmula 1, y llega con buenas sensaciones después de un fin de semana complicado en las calles de Mónaco.

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En la conferencia de prensa oficial de la categoría, el piloto argentino de Alpine se mostró optimista de cara a la próxima carrera y destacó la evolución que viene mostrando el equipo en los últimos meses.

“Me siento más cómodo y más en sintonía con el auto. Creo que en Miami encontramos el camino correcto”, analizó Colapinto, quien remarcó que recuperó confianza con el coche y que se siente más conectado con el rendimiento del monoplaza.

Uno de los temas de la conferencia fue la paridad interna dentro de Alpine. Consultado sobre si existían diferencias técnicas o piezas nuevas entre su auto y el de su compañero Pierre Gasly, el argentino fue contundente.

“Ninguna”, respondió Colapinto, dejando en claro que ambos pilotos cuentan con las mismas condiciones dentro de la escudería.

El momento más distendido llegó cuando le preguntaron quién cree que ganará la Copa del Mundo. Fiel a su estilo, Colapinto gambeteó la respuesta con humor y apeló a la cábala argentina.

“Argentina suele rendir muy bien cuando hay presión. No voy a decir que vamos a salir campeones porque es mufa, pero espero que hagamos un gran Mundial”, lanzó entre risas.

De cara al fin de semana, el argentino también valoró el circuito catalán, uno de los trazados que más conoce y en el que ya tuvo buenas actuaciones en otras categorías.

“Me gusta este circuito y he subido al podio aquí en varias categorías. Voy a utilizar esas buenas experiencias para intentar sacar el máximo rendimiento en cada sesión”, afirmó.

Después del golpe deportivo en Mónaco, Colapinto buscará recuperar terreno en Barcelona y confirmar las mejoras de un Alpine que necesita dar un salto en la temporada.

Fórmula 1: horarios y cronograma del GP de España

Viernes 12 de junio

Prácticas Libres 1: 8.30 a 9.30

Prácticas Libres 2: 12.00 a 13.00

Sábado 13 de junio

Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30

Clasificación: 11.00 a 12.00

Domingo 14 de junio

Carrera: 10.00