ASICANA y UCSE invitan a una charla sobre intercambio internacional y formación en inglés

La actividad será este viernes 12 de junio en el Auditorio de la UCSE. La participación es libre y gratuita.

Hoy 12:43

ASICANA, el Centro Binacional Argentino Norteamericano, y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) realizarán una charla informativa presencial destinada a estudiantes, jóvenes profesionales y personas interesadas en ampliar sus oportunidades académicas y de desarrollo personal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro se llevará a cabo este viernes 12 de junio, a las 17, en el Auditorio de la UCSE, donde se brindará información sobre las distintas propuestas que ASICANA y la universidad ofrecen para potenciar la formación académica y profesional de los participantes.

Durante la charla, los asistentes podrán conocer más sobre oportunidades de intercambio y movilidad internacional, además de los beneficios de la formación en inglés y los programas exclusivos disponibles para quienes buscan fortalecer sus competencias en un contexto cada vez más globalizado.

La actividad será una oportunidad para descubrir cómo el dominio del idioma inglés y la participación en experiencias internacionales pueden abrir nuevas puertas en el ámbito académico, laboral y cultural. La participación es libre y gratuita.

El evento se denomina “Conocé cómo ASICANA potencia tu futuro” y es organizado por ASICANA y la Universidad Católica de Santiago del Estero.

Para más información, los interesados pueden dirigirse a ASICANA, ubicada en 24 de Septiembre 382, o ingresar a www.asicana.org.ar.